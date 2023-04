La compétition Steam Deck s’intensifie alors qu’AMD arme discrètement de nouveaux rivaux

Il est indéniable que Steam Deck est l’ordinateur de poche de jeu le plus populaire sur le marché. Mais récemment, Asus a attiré beaucoup d’attention en lançant le ROG Ally. Même si beaucoup pensaient qu’il s’agissait d’un poisson d’avril, compte tenu du fait que l’annonce a eu lieu le 1er avril, c’est bien réel !

Néanmoins, les débuts de l’Asus Rog Ally sont apparemment la pointe de l’iceberg en ce qui concerne les rivaux Steam Deck alimentés par AMD. Pour être exact, au moins quatre ordinateurs de poche basés sur le même SoC doivent encore être dévoilés. Et quand tous ceux-là sortiront dans la nature, l’ordinateur de poche de Valve pourrait définitivement perdre son étincelle.

AMD a plusieurs APU qui peuvent tout faire sur Steam Deck !

Il y a de nombreuses raisons de s’enthousiasmer pour les prochains concurrents de Steam Deck. Prenons l’Asus ROG Ally, par exemple. Comme Asus l’a laissé entendre, il pourrait s’agir du tout premier ordinateur de poche de jeu depuis l’offre de Valve qui est livré avec du matériel personnalisé. Et un corps grandissant de fuites récentes suggère que la collaboration avec AMD portera le nom de Ryzen Z1.

De plus, les récentes fuites Geekbench du Rog Ally suggèrent qu’Asus pourrait utiliser deux de ces puces. Selon eux, le premier chipset du concurrent Steam Deck est un chipset Ryzen Z1 à six cœurs avec deux unités de calcul graphique RDNA 3. Et le second est un SoC Ryzen Z1 Extreme à huit cœurs avec six unités de calcul RDNA 3.

D’après ce qu’il semble, le Ryzen Z1 Extreme pourrait avoir une consommation d’énergie plus élevée. Évidemment, cela conduirait à des gains de performances plus élevés, probablement beaucoup plus élevés que Steam Deck.

Cela ne s’arrête pas là, cependant. Un manifeste d’expédition montre par ailleurs un Rog Ally avec un autre chipset Ryzen non annoncé, qui a été repéré par VideoCardz. Cela montre le concurrent Steam Deck avec un chipset Ryzen 7 7840U. Il fonctionne à 3,3 GHz et dispose d’une carte graphique Radeon 780M, soi-disant un chipset identique au Ryzen Z1 Extreme.

Asus Rog Ally n’est pas le seul !

Le Ryzen 7 7840U ne semble pas être un chipset exclusif pour l’Asus Rog Ally. Ce même chipset a été conçu pour l’Aokzoe A1 Pro, un clapet GPD Win Mini et un Ayaneo 2 non annoncé. Avec le nouveau chipset AMD, ceux-ci peuvent certainement chauffer le marché des jeux portables. Et comme vous pouvez le deviner, ce n’est pas une bonne nouvelle pour le Steam Deck.

Bien sûr, ce n’est pas la première fois que les concurrents de Steam Deck poussent leur chance. Il y a un an, ces fabricants ont essayé une puce pour ordinateur portable AMD prête à l’emploi. Nommée AMD 6800U, malheureusement, la puce ne s’est pas avérée suffisamment efficace pour être un appareil de jeu portable compétent.

Cependant, cette fois, Aokzoe semble être assez confiant avec sa dernière offre. La marque pense qu’elle peut certainement égaler ou surpasser Steam Deck avec le 7840U. Il a publié des vidéos indiquant la puissance de l’A1 Pro. Il y a même un petit clip qui présente l’A1 Pro exécutant le même jeu avec une consommation de batterie et une puissance de processeur similaires à celles du Steam Deck. Dans ce clip, Aokoze s’est vanté de la vitesse réelle de l’A1 Pro en comparaison.

Et si c’est vraiment ainsi que fonctionne l’AMD 7840U, Steam Deck pourrait être dans une situation difficile maintenant. Mais oui, toutes ces vidéos et teasers ne montrent pas la valeur des ordinateurs de poche concurrents.

Il y a de fortes chances qu’aucune des entreprises ne soit en mesure d’atteindre le bon prix pour concurrencer réellement l’ordinateur de poche de Valve. Par ailleurs, ils auront besoin du support de Microsoft pour transformer Windows en quelque chose qui rend les concurrents de Steam Deck faciles et confortables à utiliser.

