Les mercenaires de Wagner ont commencé à utiliser les médias sociaux pour recruter de nouvelles recrues

Kiev a tiré la sonnette d’alarme et demande à YouTube de bloquer la propagande du groupe paramilitaire Wagner. Le ministre ukrainien de la Culture a déclaré que c’était inacceptable et dangereux.

Ça n’existe pas, mais ça vient de partout. Le groupe Wagner, une organisation paramilitaire russe composée de mercenaires, appelle à lui de nouveaux jeunes hommes prêts à servir la Russie au nom de la guerre. Et ainsi, entre une vidéo porno et une autre, ils entrent les jambes allongées pour dire : « Ne te touche pas, rejoins-nous », ou des vidéos apparaissent sur YouTube avec une voix en fond ordonnant de se battre pour Wagner. Mais aussi sur TikTok, Telegram, Twitter. Bref, une campagne publicitaire de recrutement de masse est en cours.

Le ministre de la Culture et de la Politique de l’information, Oleksandr Tkachenko, a maintenant demandé à YouTube de bloquer les activités du groupe Wagner : « La propagande russe change et évolue » et « la divulgation des formations militaires russes se fait via l’hébergement de vidéos, en particulier pour les « Wagners », a déclaré Tkachenko. .

Les demandes de l’Ukraine

Selon le ministre, Wagner utilise des espaces tels que YouTube et TikTok pour étoffer les rangs de l’armée et trouver de nouveaux soutiens. Ils veulent « rajeunir le public et recruter de nouveaux mercenaires pour la guerre en Ukraine », a écrit le ministre dans un message Telegram. En fait, des vidéos sont apparues sur les réseaux sociaux où le groupe encourage les jeunes à s’unir pour se battre au nom de la Russie, laissant des contacts et invitant les utilisateurs à écrire pour plus d’informations sur la façon de rejoindre le groupe.

Bien que les médias sociaux aient adopté des politiques éditoriales strictes, Tkachenko a expliqué qu’elles ne suffisent pas à endiguer le groupe Wagner. « YouTube a toujours souligné que sa politique éditoriale est de bloquer les contenus préjudiciables et les chaînes qui les distribuent. Par conséquent, j’ai envoyé une lettre officielle au PDG de YouTube, Neil Mohan, lui demandant de prendre des mesures spécifiques pour surveiller et interrompre les activités en ligne de Wagner ».

Il a ajouté : « L’Ukraine est reconnaissante du rôle impartial joué par YouTube dans la dissimulation de l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine à ce jour. Dans le même temps, nous trouvons totalement inacceptable que la plus grande société d’hébergement vidéo au monde permette à une organisation criminelle transnationale , officiellement reconnue par les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’UE, pour faire de la publicité sur son site Internet ».

Le groupe Wagner, qu’est-ce que c’est et où il opère

Le groupe Wagner a été fondé en Russie en 2013, officiellement c’est une société militaire privée, en réalité c’est une émanation du renseignement russe composée à 80% d’ex-détenus et le reste par des mercenaires enrôlés. Tout le monde le nie mais c’est évident. Le premier indice des relations étroites entre le groupe Wagner et le Kremlin est son financier Evgeny Prigozhin, surnommé « le cuisinier de Poutine ». Avant de devenir un magnat de l’audiovisuel et de l’armée, l’oligarque a été enfermé dans une prison soviétique pour vol à main armée, a vendu des hot-dogs dans la rue, puis est devenu responsable de la restauration du Kremlin. C’est ainsi qu’il a rencontré Poutine, a ouvert son propre restaurant et a gagné le surnom qui l’a rendu célèbre.

Les soldats de Wagner opèrent non seulement en Ukraine, mais sont également présents dans des régions d’Afrique subsaharienne, au Mozambique, au Mali, en Syrie ou en Libye. Et de fait ces derniers jours le groupe de mercenaires a fourni des missiles aux troupes des forces paramilitaires des RSF du Soudan pour lutter contre l’armée du pays. CNN a expliqué que les missiles sol-air ont renforcé le groupe dirigé par Mohamed Hamdan Dagalo dans les affrontements contre le général Abdel Fattah al-Burhan, chef militaire du Soudan et chef de ses forces armées. A la frontière avec la Libye, cependant, il y a Khalifa Haftar, un général également soutenu par Wagner qui contrôle des parties du territoire. Selon les images satellites américaines, il y a une augmentation inhabituelle de l’activité dans les bases de Wagner.

