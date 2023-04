HMD Global déploie la mise à jour Android 13 pour Nokia G10

HMD Global a commencé à déployer la nouvelle mise à jour Android 13 pour Nokia G10. La mise à jour est déjà disponible pour deux téléphones de la série G – le Nokia G20 et le Nokia G50. Et le moment est venu pour le troisième téléphone – le Nokia G10. De toute évidence, la mise à niveau s’accompagne d’une multitude de nouvelles fonctionnalités et de modifications. Lisez la suite pour connaître tous les détails sur la mise à jour Nokia G10 Android 13.

Nokia G10 commence à recevoir le nouveau logiciel avec le numéro de version V3.300. Comme il s’agit d’une mise à niveau majeure, il pèse environ 1,87 Go, alors assurez-vous d’avoir suffisamment de stockage sur votre appareil. Je vous suggère de connecter votre téléphone à un réseau WiFi pour installer rapidement la mise à jour. Pour le moment, la mise à jour est en phase de roulement et sera disponible pour tout le monde dans un instant.

En termes de changements, la mise à jour Nokia G10 Android 13 contient un certain nombre de fonctionnalités intéressantes. La liste comprend le matériel que vous prenez en charge pour les icônes d’applications tierces, les paramètres rapides améliorés et la disposition des notifications, le bien-être numérique amélioré, les améliorations de l’historique du presse-papiers, la préférence de langue par application, etc. Il augmentera également la version du correctif de sécurité jusqu’en mars 2023.

Voici le journal des modifications complet fourni avec la nouvelle mise à jour.

Icônes d’application thématiques – Personnalisez votre téléphone selon votre style personnel. Définissez plus d’applications – pas seulement des applications Google – pour qu’elles correspondent à la teinte et aux couleurs du fond d’écran de votre téléphone.

Sélecteur de photos – Au lieu de partager toute votre bibliothèque multimédia avec des applications, vous pouvez sélectionner uniquement les photos et vidéos auxquelles elles auront besoin d’accéder.

Autorisations de notification – Désormais, les applications que vous téléchargez ont besoin de votre autorisation pour envoyer des notifications, ce qui vous aide à protéger de manière proactive votre temps et votre durée d’attention.

Nouvelles commandes multimédias – Android 13 est livré avec un nouveau lecteur multimédia qui affiche les illustrations de l’album en plein écran et dispose d’une barre de lecture dansante.

Correctif de sécurité Google : 2023-03

* Fonctionne avec les applications compatibles

Si vous possédez le Nokia G10, vous avez peut-être déjà reçu la notification OTA sur votre téléphone, sinon, vous pouvez accéder à Paramètres> Système> Mise à jour du système, si la mise à jour n’est pas disponible, attendez quelques jours.

Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous de le charger à au moins 50 % et faites également une sauvegarde des données importantes.

