Cette carte PCIe contient 21 SSD M.2 pour jusqu’à 168 téraoctets de stockage ultra-rapide

Tourné vers l’avenir : les premiers SSD commerciaux avaient des capacités de l’ordre du gigaoctet et des vitesses d’environ 50 mégaoctets par seconde. Aujourd’hui, des entreprises comme Sabrent et Apex Storage développent des disques capables de stocker plus de 100 téraoctets de données et pouvant fonctionner aux limites de la technologie PCIe 4.0 en termes de vitesse.

L’année dernière, Sabrent a révélé un SSD exotique appelé Destroyer 2 qui était monstrueusement rapide par rapport à votre disque SSD grand public moyen. Conçu principalement pour une utilisation sur poste de travail, le géant peut être configuré avec jusqu’à 64 téraoctets de stockage et atteindre des vitesses de lecture et d’écriture séquentielles d’environ 28 000 mégaoctets par seconde.

Cette année, la société lance une version améliorée de l’appareil qui offrira plus de vitesse et la possibilité de stocker encore plus de stockage dans une carte d’extension relativement compacte. On nous dit que c’est le résultat d’un effort de collaboration entre Sabrent et Apex Storage – une entreprise qui se concentre sur les solutions de stockage NVMe haute densité pour les charges de travail professionnelles et d’entreprise.

L’Apex X21 Destroyer sera équipé de jusqu’à 21 SSD Sabrent Rocket 4 Plus de 8 téraoctets, qui comptent parmi les meilleurs périphériques de stockage pour les passionnés, les joueurs et les professionnels ayant besoin de disques de travail rapides. Cela indique que vous pouvez obtenir 168 téraoctets de stockage entassés dans ce qui ressemble à une carte PCIe à un emplacement et demi. Le jour où les SSD M.2 de 16 téraoctets seront disponibles, vous pourrez y stocker 336 téraoctets.

Quant à la vitesse du nouveau SSD Destroyer, les tests préliminaires de Sabrent montrent qu’il peut atteindre des vitesses de lecture et d’écriture séquentielles supérieures à 31 gigaoctets par seconde, assez proches de la vitesse maximale d’un slot PCIe 4.0 x16. Normalement, la carte porteuse Apex X21 à 2 800 $ est conçue pour un maximum de 30,5 gigaoctets par seconde en lecture séquentielle et 28,5 gigaoctets par seconde en écriture séquentielle. Les lectures et écritures aléatoires sont évaluées à 7,5 millions d’IOPS et 6,2 millions d’IOPS, respectivement, mais Sabrent n’a pas encore fourni de chiffres à ce sujet.

Il existe quelques différences internes entre Apex X21 Destroyer et l’ancienne solution Destroyer 2. Le plus important est que l’ancien produit utilisait une carte RAID tandis que le nouveau Destroyer utilise deux commutateurs PCIe 4.0 et nécessitera des solutions logicielles ou matérielles tierces si vous souhaitez configurer des matrices RAID.

La deuxième différence est que l’Apex X21 Destroyer doit tirer une alimentation externe de deux connecteurs d’alimentation PCIe à huit broches, tandis que le Destroyer 2 n’a besoin que d’un connecteur à six broches pour faire fonctionner huit lames SSD.

Sabrent effectue toujours des tests internes pour le nouveau produit et n’a pas encore fourni d’informations sur une date de sortie ou un prix. À en juger par le prix de la carte mère et des SSD Rocket Plus 4, un Apex X21 entièrement équipé coûtera probablement au nord de 25 000 $.

