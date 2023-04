Edge rejoint la tendance AVIF, le format d’image le plus performant

Microsoft commence à ajouter la prise en charge du format AVIF à son navigateur Edge. AVIF ou AV1 Image File Format est un encodage d’image basé sur le codec vidéo AV1. Et comme le codec AV1, on dit qu’il offre un encodage plus efficace que d’autres formats d’image plus courants. Par exemple, Vimeo a constaté qu’AVIF a reçu un score VMAF (Video Multimethod Assessment Fusion) plus élevé que WebP et JPEG.

Mozilla a été le premier à prendre en charge AVIF dans son navigateur lorsqu’il a ajouté la prise en charge de la fonctionnalité dans Firefox 93 en octobre 2021. Cela a été suivi par Google en 2022, lorsque Chrome 103 a reçu la prise en charge des images AVIF. Cela a été bientôt suivi par Safari avec la version 16.0 sur iOS 16.

Une fonctionnalité en développement

L’utilisateur Twitter et leaker connu de tous, Léo Varela, réussi à activer AVIF sur Edge Canary. Des indices du changement ont été notés pour la première fois plus tôt cette année en février. Le bailleur a publié une capture d’écran d’une image de test de démonstration AVIF en cours d’exécution sur le site Web libre-software.net/image/avif-test/. L’exécution de la même image de test sur la version stable d’Edge 112.0.1722.48 renvoie l’image au format JPEG de secours :

La prise en charge d’AVIF n’est actuellement pas disponible par défaut dans Edge Canary. Les utilisateurs qui souhaitent activer la fonctionnalité peuvent le faire à l’aide de l’indicateur de ligne de commande « –enable-features=msEdgeAVIF ». Cependant, veuillez noter qu’il s’agit d’une fonctionnalité inachevée qui est toujours en cours de développement et qui peut donc ne pas fonctionner comme prévu dans votre navigateur, ce qui est normal.

Cela indique que la prise en charge d’AVIF dans la version finale stable d’Edge ne devrait pas être trop éloignée maintenant, car la prise en charge du format arrive sur Canary. Nous verrons combien de temps il faut pour arriver.

