Huawei nova 11 Ultra se vend comme une traînée de poudre

Pas encore officiellement lancé, mais tout le monde le veut, c’est la situation actuelle du Huawei nova 11 Ultra. Selon des informations récentes sur Huawei Mall, le nombre de réservations pour la série Huawei nova 11 dépasse désormais les 130 000. Cette série comprend 3 modèles, à savoir Huawei nova 11, nova 11 Pro et nova 11 Ultra. Parmi les trois modèles, la version haut de gamme de cette série, Huawei nova 11 Ultra se vend beaucoup plus que les autres modèles. En fait, cet appareil est également le premier téléphone mobile de Huawei à utiliser le nom « Ultra ».

Cette fois, Huawei a délégué la fonction de communication par satellite et le verre Kunlun du P60 au nova 11 Ultra. Il y a également des rapports selon lesquels Huawei nova 11 sera doté d’une puissante fonction de communication par satellite unidirectionnelle. Cette fonction permet aux utilisateurs de se connecter au monde extérieur via des liaisons satellites dans des endroits où il n’y a pas de signal réseau. Il s’agit d’une fonction très pratique pour les utilisateurs qui se trouvent dans des zones éloignées sans couverture normale du signal réseau.

Huawei nova 11 Ultra est un téléphone de milieu de gamme de type phare

De plus, le téléphone Huawei nova 11 Ultra est appelé le « petit P60 » car il est très similaire à la série P60. Le téléphone utilisera également du verre Kunlun, ce qui peut améliorer la durabilité et la résistance aux chutes du téléphone. En termes d’images, l’objectif principal de l’appareil photo du Huawei nova 11 adoptera la technologie d’ouverture variable. Cette technologie peut ajuster automatiquement la taille de l’ouverture en fonction des différentes conditions d’éclairage. Avec cela, il peut améliorer la clarté et l’exposition des photos. Cela peut également aider les utilisateurs à obtenir de meilleurs résultats sous différentes scènes d’éclairage. Dans l’ensemble, cette technologie donnera à l’appareil photo de ce téléphone mobile un bon effet d’image.

