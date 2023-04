Samsung pourrait abandonner Google et passer à Bing sur ses téléphones

Samsung, le plus grand fabricant de smartphones au monde, envisage de remplacer Google par Bing comme service de recherche par défaut sur ses appareils, selon un rapport du New York Times. Cette décision pourrait signifier une perte d’environ 3 000 millions de dollars par an pour Google, qu’il reçoit actuellement de Samsung pour être le moteur de recherche par défaut sur ses téléphones et tablettes Android.

Bing Chat, la raison du saut de Samsung

La raison de ce changement possible serait l’avantage concurrentiel que Bing offre grâce à l’incorporation de la technologie ChatGPT d’OpenAI, qui permet de générer des réponses plus humaines et personnalisées aux requêtes des utilisateurs. Bing est l’un des gros paris de Microsoft, qui entretient une longue relation commerciale avec Samsung et propose une série d’applications et de services préinstallés sur ses appareils, tels que OneDrive ou Office.

Google ne reste pas les bras croisés face à cette menace et travaille sur plusieurs projets pour mettre à jour et renouveler son service de recherche avec des fonctions d’intelligence artificielle (IA). L’un d’eux s’appelle Magi et compte plus de 160 personnes qui y travaillent. Magi vise à offrir une expérience plus personnalisée que le service actuel de Google et devrait être lancé en mai 2023, coïncidant avec l’événement Google I/O.

Les négociations entre Samsung et Microsoft sont toujours en cours et Samsung pourrait décider de garder Google comme fournisseur par défaut, selon le New York Times. Cependant, le fait que Samsung envisage sérieusement l’option de Bing montre que Google n’a plus le monopole de la recherche sur les appareils mobiles et qu’il devra faire plus pour maintenir sa position dominante.

A ce mouvement, il faudrait ajouter qu’Apple travaille sur son propre moteur de recherche pour réduire la dépendance à Google dans iOS. Si l’abandon de Samsung et d’Apple venait à se concrétiser, on se retrouverait avec un grand coup pour la firme de Mountain View.

