Apple est en difficulté: l’iPhone 16 manquera la bande de base 5G d’Apple

Les nouvelles de la bande de base interne d’Apple sont assez constantes depuis très longtemps. Les informations les plus récentes montrent que la puce de bande de base 5G développée par Apple subira à nouveau des retards après de nombreux retards précédents. Selon les analystes, Apple a l’intention d’expédier l’iPhone SE en 2025 avec un processeur de bande de base 5G auto-développé qui sera fabriqué par TSMC.

Apple va dévoiler une puce de bande de base auto-développée l’année prochaine, a révélé le PDG de Qualcomm lors de la dernière MWC World Mobile Conference. Les rumeurs selon lesquelles Apple obtiendrait sa propre puce de bande de base 5G existent depuis un certain temps, mais depuis la série iPhone 14 sortie l’année dernière, Apple n’avait pas encore utilisé la puce de bande de base.

Par ailleurs, il est dit que la série iPhone 15 de cette année utilisera une bande de base Qualcomm. Le nouvel iPhone utilisera le Qualcomm X70 5G. Une fonction d’IA intégrée dans cette puce de bande de base peut optimiser automatiquement le débit de communication. Il réduit également la latence, augmente la couverture, augmente la vitesse de transmission moyenne et la qualité du signal tout en utilisant moins d’énergie. Cependant, de nombreux acheteurs s’attendent toujours à ce qu’Apple utilise ses propres puces de bande de base dès que possible. Parce qu’Apple et Qualcomm se sont déjà affrontés sur la bande de base, Apple a peut-être eu la possibilité de créer sa propre bande de base. Les deux parties se sont ensuite réconciliées après s’être déchirées la peau à cause de cela.

Apple & Qualcomm ont depuis enterré la hache de guerre

Une action en justice n’est qu’un outil utilisé par les entreprises pour faire avancer leurs propres intérêts. Comment Qualcomm et Apple peuvent-ils ne pas le savoir ? Lorsque Apple et Ericsson se sont poursuivis en justice, l’affaire a finalement été réglée. Il n’y a de coopération que tant que les intérêts sont alignés.

De plus en plus de rapports confirment que la bande de base auto-développée d’Apple s’est heurtée à des défis majeurs, tant sur le plan technique qu’en termes de brevets. Alors que la nouvelle de son processeur en bande de base se répand comme une traînée de poudre, il n’y a rien de vraiment positif.

Nous savons tous que Qualcomm, une société technologique détenant plusieurs brevets liés à la communication, a contraint de nombreux fabricants de téléphones mobiles, dont Apple, à faire face à des problèmes de brevets.

La principale raison pour laquelle Apple ne peut pas utiliser ses puces 5G internes pour l’iPhone 15 n’est pas due à des problèmes techniques. Plutôt parce qu’Apple pense que cela violerait deux brevets de Qualcomm. Les utilisateurs n’auraient pas pu voir un iPhone utilisant des puces de bande de base 5G conçues en interne au cours des deux années précédentes. Les analystes ont récemment signalé que les puces de bande de base 5G internes d’Apple ne seront pas utilisées dans la série iPhone 16 l’année prochaine. Au lieu de cela, il sera utilisé dans l’iPhone SE en 2025.

La bande de base Apple 5G n’arrive pas de si tôt

Apple peut également utiliser son propre processeur de bande de base dans ses appareils compatibles avec les données mobiles, tels que l’iPad et l’Apple Watch. Même s’il y a des problèmes matériels après le lancement, ils peuvent être résolus dans la plage minimale contrôlée car le marché de ce type d’appareil n’est pas aussi vaste que celui du premier iPhone. Pendant ce temps, les informations les plus récentes montrent que le code de R&D de la puce de bande de base 5G auto-développé par Apple est Ibiza. Il sera construit avec le processus 3 nm de TSMC, qui n’a été mis en production que récemment à la fin de l’année dernière. De plus, le RF IC de cette puce utilisera le processus 7 nm de TSMC.

Un rapport récent révèle que le début de la production en série de la puce de bande de base 5G d’Apple pourrait être retardé jusqu’en 2025. Il est presque certain que la série iPhone 16 continuera d’utiliser la puce de bande de base de Qualcomm en 2019. C’est assez blessant pour les utilisateurs, mais c’est le réalité du moment. Apple devra attendre assez longtemps avant de pouvoir espérer utiliser sa propre bande de base 5G.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine