Apple n’utilisera que du cobalt recyclé dans ses batteries d’ici 2025

Avec une échéance de 2025, Apple s’est fixé un nouvel objectif pour accélérer l’utilisation de matériaux recyclés dans ses produits. Toutes les batteries fabriquées par Apple seront entièrement constituées de cobalt réutilisé. Cela fait partie des efforts continus d’Apple, qu’elle a commencé l’année dernière, pour réutiliser l’or, le tungstène, le cobalt et d’autres matériaux dans ses produits. D’après ce que nous pouvons voir pour le moment, il semble que l’entreprise progresse bien.

Apple’s Progress dans sa tentative d’utiliser uniquement des matériaux recyclables

Les métaux

Avec plus des deux tiers de l’aluminium, près des trois quarts des terres rares et plus de 95 % du tungstène dans les produits Apple provenant de sources 100 % recyclées, l’entreprise a augmenté son utilisation de métaux recyclés en 2022. Cela renforce l’objectif d’Apple de n’utilisant que des matériaux recyclés et renouvelables dans tous ses produits. Cela rapproche également l’entreprise de l’atteinte de son objectif 2030 d’avoir zéro émission de carbone.

Apple souhaite n’utiliser que des métaux de terres rares recyclés dans les aimants de ses appareils d’ici 2025. Il souhaite également utiliser des métaux de terres rares recyclés certifiés à 100 % dans tous les aimants de ses modèles iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook et Mac 2022. . L’entreprise fait passer son utilisation actuelle de ces métaux de 45 % à 73 %. En conséquence, bientôt presque tous les métaux de terres rares utilisés dans les produits Apple seront entièrement réutilisés. Toutes les cartes de circuits imprimés fabriquées par Apple, notamment toutes les cartes mères logiques, auront 100 % de soudure à l’étain recyclé et 100 % de placage d’or réutilisé d’ici 2025. Apple va beaucoup changer en 2025

D’ici 2025, Apple a l’intention d’utiliser uniquement du placage d’or recyclé certifié sur toutes ses cartes de circuits imprimés. L’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch, les AirPods Pro, le MacBook Pro, le Mac mini et le HomePod ont tous des cartes rigides et flexibles. Apple essaie de promouvoir l’utilisation de l’or recyclé dans le secteur de l’électronique. Ceci en plus de l’utiliser déjà dans une variété de pièces et de produits, tels que le câblage de chaque appareil photo de la série iPhone 14.

D’ici 2025, Apple souhaite que tous ses circuits imprimés soient soudés uniquement avec de l’étain recyclé. Avec 38 % de tout l’étain utilisé en 2022 provenant de sources recyclées, Apple a déjà augmenté la quantité d’étain recyclé utilisé dans la soudure des cartes de circuits imprimés flexibles sur l’ensemble de ses produits. La société ajoutera certains de ses fournisseurs dans ses efforts pour utiliser de l’étain recyclé dans plus de pièces. D’ici 2025, toutes les batteries créées par Apple seront entièrement fabriquées à partir de cobalt recyclé, et tous les aimants de terres rares utilisés dans les produits Apple seront entièrement fabriqués à partir de matériaux recyclés.

Apple dit NON aux plastiques

Le plastique ne sera pas utilisé dans l’emballage d’Apple, dans le cadre de son engagement. Apple a fait des progrès vers cet objectif, grâce à la création de substituts de fibres pour les composants d’emballage. Apple a supprimé la plupart des étiquettes en 2022. Il a imprimé directement sur les coques extérieures de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Pro.

Par ailleurs, il a remplacé un nouveau vernis par un laminage plastique sur les boîtiers des modèles iPad Air, iPad Pro et Apple Watch Series 8. Plus de 1 100 tonnes de plastique et plus de 2 400 tonnes de dioxyde de carbone ont été évitées grâce à ces changements. En utilisant davantage de métaux recyclés, d’éléments de terres rares, de placage d’or et de soudure à l’étain dans ses produits, Apple a fait des pas de géant vers ses objectifs de protection de l’environnement.

De plus, l’entreprise essaie rapidement d’arrêter d’utiliser du plastique dans ses emballages. Ces efforts montrent l’engagement d’Apple envers la durabilité environnementale et son objectif de créer des produits plus respectueux de l’environnement et durables. Apple progresse vers son objectif de 2025 consistant à éliminer complètement le plastique de ses emballages. D’après ses efforts jusqu’à présent, l’entreprise atteindra son objectif.

Apple évitera d’utiliser de nouveaux minéraux

Apple aide les régions dépendantes de l’exploitation minière et réduit sa dépendance à l’égard de nouveaux minéraux. Dans des endroits comme les Grands Lacs africains, il a conclu des accords avec des groupes comme le Fonds pour les droits de l’homme dans le monde pour soutenir les militants de l’environnement et des droits de l’homme. Il s’agit d’aider les populations locales à s’éloigner de l’exploitation minière. Désormais, l’entreprise investit également dans des programmes de formation professionnelle.

Apple garantit un approvisionnement éthique en minéraux primaires tout au long de sa chaîne d’approvisionnement. Pour sa chaîne d’approvisionnement en batteries, elle a été la première marque d’électronique à divulguer une liste de raffineurs de cobalt et de lithium. Toutes les fonderies et affineries connues d’étain, de tungstène, de tantale et d’or ont participé à des audits indépendants depuis 2015.

Transition vers des matériaux recyclés

L’entreprise valorise 14 éléments en fonction de leur impact sur la planète, les droits de l’homme et l’approvisionnement. Ceux-ci représentent près de 90 % des matières transportées dans ses produits. Environ 20 % des matériaux utilisés dans ses produits en 2022 sont issus de sources recyclées. Cela comprend l’utilisation de tungstène 100 % recyclé, d’acier recyclé certifié et de feuilles de cuivre recyclées dans une variété de ses produits. Daisy, le robot de démontage de la société, peut identifier des modèles d’iPhone spécifiques dans le laboratoire de récupération de matériaux de la société à Austin, au Texas, et peut ensuite décider des mesures à prendre.

Qu’y a-t-il pour le futur ?

Apple est un leader dans la recherche de nouvelles méthodes de réutilisation de ses produits lorsqu’ils ne sont plus nécessaires. Son robot de démontage d’iPhone, Daisy, extrait le cobalt et le lithium des batteries, avec plus de 11 000 kg de cobalt qui auraient été récupérés depuis 2019. Le robot Dave de la société en Chine accélère encore plus la récupération des éléments de terres rares. Afin de procéder au démontage des gadgets et de promouvoir l’efficacité et la sécurité, Apple utilise la technologie AR et fournit des directives aux recycleurs. Selon le PDG d’Apple, Tim Cook, l’entreprise fabrique des technologies qui peuvent aider les gens de la planète. Ce faisant, il se soucie également de la sécurité de la planète.

