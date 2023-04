Les fans sont divisés sur la Xbox qui retient la sortie de GTA 6

Grand Theft Auto Six a été l’un des jeux les plus attendus de tous les temps. Et même si nous recevons de temps en temps des fuites et des spéculations sur le jeu, il n’y a pas eu de confirmation solide sur GTA 6 de Rockstar. Cela a inquiété les fans quant à savoir si le jeu est retenu par les consoles de dernière génération.

Plus précisément, la Xbox Series S. Oui, la Series S est une excellente petite console, mais elle n’est même pas proche de la PlayStation 5 ou de la Series X en termes de performances. Pour être exact, les internes sont assez inférieurs. Cela amène les fans à se demander si cette console retardera la sortie de GTA 6.

La Xbox Series S retardera-t-elle réellement la sortie de GTA Six ?

Dans un nouveau message sur la page GTA 6 Reddit, un Redditor a demandé si la Xbox Series S retarderait la sortie du jeu. Encore une fois, l’inquiétude du ventilateur est tout à fait valable, car la console a des composants internes assez inférieurs. Et cela pourrait faire que Rockstar prenne plus de temps que d’habitude pour optimiser le jeu sur la console.

Mais sera-ce réellement le cas ? Un utilisateur de Reddit a trouvé un utilisateur assez valide. Selon ce Redditor, GTA 6 viendra également sur PC. Et cela indique automatiquement que Rockstar optimisera le jeu pour autant de systèmes que possible. Fondamentalement, peu importe que le système soit puissant ou faible.

En d’autres termes, la Xbox Series S pourrait ne pas retarder la sortie de GTA Six. Rockstar peut facilement réduire la densité des PNJ, désactiver le ray tracing et les effets fantaisie, et plafonner le jeu à 30 FPS pour cette console spécifique. Mais qu’en est-il de la PS4 et de la Xbox One ? Eh bien, le jeu pourrait ne pas sortir sur ces consoles de jeu.

