Un tas d’arbres tombés dans l’Arctique a atteint la taille d’une ville

Il stocke 3,4 millions de tonnes de carbone, soit l’équivalent des émissions d’environ 2,5 millions de voitures par an, que nous risquons de rejeter dans l’environnement en raison du changement climatique.

Le bloc de bois dans le delta du fleuve Mackensie, au Canada, considéré comme la plus grande accumulation au monde / Crédit : Alicia Sendrowski

Les conséquences du réchauffement de l’Arctique semblent ne pas avoir de frontières. L’extinction de nombreuses espèces animales et l’élévation du niveau de la mer ne sont que quelques-uns des effets dangereux de la perte rapide de surfaces recouvertes de glace, où l’érosion des paysages peut déclencher des phénomènes encore mal compris. L’un d’eux se cache dans le bois des arbres qui sont tombés et se dirigent des forêts vers l’océan à travers les rivières, s’échouant dans de grandes dérives. Une nouvelle étude, publiée dans Geophysical Research Letters, a cartographié l’un de ces gisements, appelé logjam (littéralement, rondins bloquant la rivière) qui s’est formé sur le delta du fleuve Mackensie au Nunavut, le plus grand et le plus septentrional du Canada, où les stocks fluviaux sont courants. Ce grand bloc, considéré comme le plus grand embouteillage du monde, couvre une superficie de 51 kilomètres carrés et, selon les estimations des universitaires, stocke environ 3,4 millions de tonnes de carbone.

« Pour mettre cela en perspective, cela représente environ deux millions et demi d’émissions de voitures par an », explique Alicia Sendrowski, qui a dirigé l’étude alors qu’elle était chercheuse à la Colorado State University. « C’est une quantité considérable de carbone », explique l’expert, ajoutant qu’il s’agit d’un réservoir de carbone dont on ne sait pas grand-chose. « Nous avons une excellente compréhension du carbone sous d’autres formes, telles que le carbone organique dissous ou particulaire, mais pas ce que nous appelons le » gros carbone « ou le gros bois. » Cela commence à changer.

Les scientifiques savent depuis des décennies que le bois « flottant » est transporté par les rivières arctiques, mais ils commencent tout juste à le quantifier et à estimer la quantité de son stockage de carbone que nous risquons de perdre à cause du changement climatique. Les conditions froides, souvent sèches ou glaciales de l’Arctique signifient que les arbres peuvent être préservés pendant des dizaines de milliers d’années (« Un arbre qui est tombé il y a mille ans peut sembler aussi frais que celui qui est tombé l’hiver dernier », dit Sendrowski) mais le l’impact du changement climatique représente une bombe à retardement pour ces gisements, altérant leur potentiel de stockage.

Détail de l’embâcle dans le delta du fleuve Mackenzie / Crédit : Alicia Sendrowski

Pour obtenir un instantané de la situation, Sendrowski et ses collègues ont utilisé des images satellite à haute résolution et des méthodes d’apprentissage en profondeur (deep learning) grâce à des systèmes d’intelligence artificielle pour cartographier le gisement. Dans l’ensemble, l’analyse a indiqué qu’il est presque aussi grand que Manhattan et composé de 400 000 monticules plus petits, dont le plus grand mesure près de 20 terrains de football.

Les arbres agissent comme un puits de carbone pour la planète, capturant le dioxyde de carbone de l’atmosphère et le stockant dans leur bois. En tant que tels, ils ont un impact significatif sur les niveaux de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et le changement climatique. Cependant, les chercheurs affirment que les embouteillages comme celui du fleuve Mackenzie sont souvent ignorés en ce qui concerne leur impact sur l’environnement au sens large.

« Il y a eu beaucoup de travaux sur les flux de carbone de l’eau et des sédiments, mais jusqu’à récemment, aucune attention n’a été accordée au bois. Il s’agit d’un domaine de recherche très jeune qui se développe assez rapidement. Et il est important d’étudier ce bois non seulement pour le cycle du carbone, mais en général pour notre compréhension du fonctionnement de ces systèmes fluviaux naturels, de la façon dont les rivières mobilisent et distribuent le bois », a déclaré Virginia Ruiz-Villanueva, géomorphologue fluviale à l’Université de Lausanne. , qui n’a pas participé à l’étude.

Comme indiqué, les chercheurs ont calculé que les grumes qui se sont accumulées dans le delta du fleuve Mackenzie stockent environ 3,4 millions de tonnes de carbone, une quantité importante, même à l’échelle mondiale. Mais comme l’enquête n’a pu mesurer que le bois visible à la surface de l’embâcle, la quantité réelle de carbone stockée peut être encore plus élevée si l’on tient compte du bois enfoui. Soit dit en passant, l’impasse du Mackenzie reflète la situation d’un seul bassin dans l’Arctique, où au moins une douzaine de deltas de plus de 500 kilomètres carrés parsèment la région. Par conséquent, tous ensemble, l’impact de ces grands dépôts ligneux pourrait s’additionner et constituer un puits de carbone important.

