Les meilleures batteries portables et chargeurs portables en 2023

Que vous les appeliez des batteries portables, des batteries, des batteries portables ou des chargeurs portables, ces accessoires excellent dans une tâche. Et ce serait : garder votre téléphone rechargé lorsque vous ne trouvez pas de prise murale ou que vous n’avez pas de brique de charge avec vous. Mais toutes les options disponibles ne sont pas des choix appropriés en tant que meilleures batteries portables.

Au lieu de cela, il existe des tonnes de batteries qui prétendent être les meilleurs chargeurs portables. Mais en réalité, ils ont une capacité de batterie extrêmement faible, des taux de charge faibles et, surtout, moins de fonctions de protection. Vous ne voulez pas finir avec l’un d’eux ? Vous devriez parcourir la liste ci-dessous!

INIU B41 10000mAh – Meilleur chargeur portable

Ne serait-ce pas formidable si vous pouviez transporter une batterie portable qui est non seulement légère et légère, mais qui fournit également une bonne batterie de secours ? L’INIU B41 10000mAh est le bon choix à cet égard. Oui, c’est assez choquant de ne pas voir Anker à la première place. Mais, en comparaison, l’INIU B41 est vraiment la meilleure batterie externe globale.

Alors, qu’est-ce qu’il a à offrir? Pour commencer, il dispose de trois ports USB au total. Et vous pouvez en utiliser trois pour recharger vos appareils. En d’autres termes, le port USB-C qui se trouve sur l’INIU B41 est un port In & Out.

En parlant de cela, les ports USB peuvent offrir 3 ampères de charge à grande vitesse. Cela indique que la batterie portable pourra recharger votre iPhone à environ 78 % en une heure seulement. Et n’oublions pas qu’il dispose d’un système SmartProtect à 15 couches.

Caractéristiques mises en évidence

Port de sortie : 2x USB-A et 1 USB-C

Note de sortie : 3 ampères

Port d’entrée : 1x USB-C (entrée et sortie)

Temps de charge : 5 heures (0 à 100 %)

Poids : 198 grammes

Capacité : 10 000 mAh

Anker PowerCore 20100 – Meilleur chargeur portable haute capacité

De nos jours, nous transportons généralement plus d’un appareil. Par exemple, je transporte toujours mon smartphone, ma montre connectée et mes écouteurs sans fil lorsque je sors. Et lorsque vous apportez plusieurs appareils comme moi, vous devrez peut-être en charger plusieurs simultanément. Eh bien, l’Anker PowerCore 20100 vous soutient à cet égard.

C’est un bon choix en tant que meilleure batterie portable en raison de sa grande capacité et de ses deux ports de sortie. Et la grande partie est que les deux ports de sortie USB sont capables de fournir 2,4 ampères de puissance. Grâce à cela, vous pouvez recharger vos appareils en un rien de temps.

De plus, pour la batterie haute capacité à l’intérieur, vous pouvez recharger votre téléphone au moins trois fois. Même après cela, il restera du jus à l’intérieur de la batterie portable pour charger d’autres appareils électroniques.

Caractéristiques mises en évidence

Port de sortie : 2x USB-A

Sortie totale : 8 ampères

Port d’entrée : 1x micro-USB

Temps de charge : 10 heures (0 à 100 %)

Poids : 354 grammes

Capacité : 20 100 mAh

Spigen ArcHybrid Mag – Meilleur chargeur portable pour iPhone

Si vous possédez l’un des derniers modèles d’iPhone, vous voudrez peut-être quelque chose qui soit compatible avec MagSafe. Eh bien, dans ce cas, vous devez jeter un œil au Spigen ArcHybrid Mag.

Alors, qu’est-ce qui en fait la meilleure batterie portable pour iPhone ? La compatibilité MagSafe serait la réponse la plus évidente. La batterie portable se collera simplement à l’arrière de votre téléphone et chargera votre iPhone. Aucun fil n’est nécessaire.

Mais ce n’est pas le seul avantage de cette batterie portable. Il a une capacité de batterie suffisante pour recharger un iPhone 14 Plus mort à 43% en seulement une heure et 45 minutes. Le banc de batterie portable dispose également de la technologie passthrough. Cela indique que vous pouvez recharger votre iPhone tout en chargeant l’ArcHybrid Mag.

Caractéristiques mises en évidence

Sortie : sans fil et USB-C

Vitesse de charge : 12 W avec USB-C et 7,5 W avec charge sans fil

Port d’entrée : 1x USB-C (entrée et sortie)

Temps de charge : 3 heures (0 à 100 %)

Poids : 136 grammes

Capacité : 5 000 mAh

Anker PowerCore III 10K – Meilleur chargeur portable sans fil pour Android

L’Anker PowerCore III 10K rend la charge portable sans tracas. Il est livré avec deux ports USB et un chargeur sans fil pour recharger tous vos appareils. Les deux ports USB peuvent offrir une charge rapide. Ils sont chacun évalués pour 18W.

D’autre part, le chargeur sans fil est évalué jusqu’à 10W. Cela devrait également vous donner une vitesse de charge décente. Et comme il est certifié Qi, vous pouvez facilement utiliser le chargeur sans fil avec la plupart de vos accessoires et téléphones.

Une autre chose qui en fait un bon choix en tant que meilleur chargeur portable est le mode bureau. Fondamentalement, ce mode s’activera lorsque vous accrocherez la batterie portable au mur via le port USB-C. Ensuite, il peut charger deux appareils via d’autres options de sortie tout en chargeant le chargeur portable.

Caractéristiques mises en évidence

Sortie : sans fil, 1x USB-C et 1x USB-A

Vitesse de charge : 18 W avec USB-C et USB-A, et 10 W avec chargeur Qi

Port d’entrée : 1x USB-C (entrée et sortie)

Temps de charge : 5 heures (0 à 100 %)

Poids : 212 grammes

Capacité : 10 000 mAh

Banque d’alimentation Anker 511 (PowerCore Fusion 5K) – Meilleure batterie portable 2 en 1

Vous ne voulez pas transporter une batterie portable et une brique de charge en même temps ? Vous n’êtes pas obligé ! Anker a la bonne solution pour vous. Son PowerCore Fusion 5K présente une conception hybride 2 en 1 qui peut offrir une batterie de secours et une alimentation directe depuis le mur.

Et la grande partie est que le chargeur portable hybride excelle dans les deux domaines. Tout d’abord, la batterie intégrée a une capacité de 5000 mAh, vous permettant de recharger complètement les téléphones sans effort.

Deuxièmement, le mode brique de charge de l’Anker 511 utilise la technologie PowerIQ 3.0. Cela garantit que l’Anker 511 offre la charge la plus rapide possible à tous les appareils compatibles. De plus, la batterie portable est extrêmement compacte et élégante.

Caractéristiques mises en évidence

Ports : 1x USB-C (entrée et sortie)

Vitesse de charge : 20 W

Temps de charge : 5 heures (0 à 100 %)

Poids : 199 grammes

Capacité : 5 000 mAh

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine