Ces nouvelles fonctionnalités de Google Maps vont vous époustoufler !

Google Maps est le patron de toutes les applications cartographiques disponibles sur Android et iOS. Maps est sur le point de recevoir quatre mises à jour majeures qui aideront ses utilisateurs à explorer les parcs nationaux américains. En bref, ces nouvelles fonctionnalités de Google Maps amélioreront l’efficacité et la précision. Un récent article de blog de Google annonce l’ensemble de fonctionnalités étonnantes.

Le billet de blog confirme également que la nouvelle mise à jour sera disponible pour les appareils iOS et Android. Dans un premier temps, les utilisateurs ne pourront accéder qu’à 63 parcs nationaux américains. Plus tard, le géant de la recherche rendra ces fonctionnalités disponibles dans le monde entier. Cela n’est possible que si l’entreprise peut couvrir toutes les améliorations nécessaires.

4 nouvelles fonctionnalités de Google Maps peuvent aider dans les aventures en plein air…

Google publiera des améliorations de Maps par étapes pour assurer la perfection avant de publier de nouvelles fonctionnalités. Les dernières fonctionnalités joueront certainement un rôle essentiel pour vous guider vers le bon sentier lors de votre aventure dans les parcs nationaux américains. En bref, ce sera la seule application Maps qui offre une expérience de randonnée sûre et agréable.

Téléchargez les cartes du parc hors ligne :

Google Maps hors ligne a été un excellent outil pour les touristes où la connectivité Internet est limitée. La société étend cette fonctionnalité à Park Maps. Sur Google Parks Maps, vous devez appuyer sur le bouton « télécharger » pour enregistrer la version hors ligne. Ceux-ci sont utiles dans certains cas où les utilisateurs ont oublié la piste et n’ont pas Internet pour se localiser.

Voir les itinéraires complets :

L’une des quatre nouvelles fonctionnalités de Google Maps permet aux utilisateurs de voir les itinéraires d’essai complets. Les cartes mettront en évidence l’intégralité de l’itinéraire plutôt que de pointer vers la destination. Cela facilite la recherche des points de début et de fin d’un essai. Pour vous aider à trouver les points d’intérêt, Maps fournira des notes, des images et la difficulté globale.

Itinéraire détaillé :

Les nouvelles mises à niveau feront passer la navigation au niveau supérieur. Il sera plus facile et plus précis de naviguer le long d’un sentier dans un parc national. Google Maps mettra également en évidence toutes les entrées d’un parc national. Il fournira également des informations détaillées sur chaque sentier du parc. Mieux encore, Maps vous amènera directement au début du sentier si vous souhaitez parcourir le sentier sélectionné.

Trouvez des attractions incontournables :

Google mettra en avant les attractions incontournables d’un parc national. Il mettra en valeur tout, des terrains de camping aux centres d’accueil. Vous pouvez facilement voir les endroits les plus remarquables de la région en un coup d’œil. Cliquez sur une attraction pour voir des vidéos, des critiques, des photos et d’autres informations.

