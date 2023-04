Minecraft Legends fait ses débuts bientôt, les premières critiques sont en ligne

Par Destructoid le 14 avril 2023



70

Votre plaisir de Minecraft Legends se résumera à trois questions. 1 : Êtes-vous amoureux de Minecraft et de son univers étendu ? 2 : Vous rêvez d’un jeu style RTS jouable sur console ? 3 : Avez-vous au moins trois amis qui souhaitent eux aussi jouer à ce jeu ? Si vous avez répondu oui à au moins deux de ces questions, vous passerez un bon moment avec Minecraft Legends. Pour tous les autres, Minecraft Legends offre une expérience assez unique et pas beaucoup plus. Ne vous attendez pas à tirer le meilleur parti de la campagne.

Par tsa le 14 avril 2023



80

Minecraft Legends capture la magie de Minecraft d’une toute nouvelle manière. C’est chaotique, c’est créatif, c’est compétitif et c’est une explosion absolue.

Par IGN le 14 avril 2023



70

Minecraft Legends est un jeu de stratégie engageant qui fait un excellent travail en rationalisant un genre notoirement complexe sans sacrifier l’élément toujours important du choix et des conséquences. Cela dit, certains éléments de base du genre, comme l’attribution de groupes d’unités personnalisés, sont victimes de cette simplification, ce qui est dommage car cela limite un peu vos options stratégiques dans le feu de l’action.

De EuroGamer le 14 avril 2023



70

Malheureusement, la réponse semble être que Minecraft Legends est pour Microsoft de vendre du DLC. L’écran de menu comporte quatre gros boutons en gras et le dernier est pour le marché, qui a déjà un pack de dix skins disponibles et est le seul moyen de personnaliser votre héros au-delà des dix skins disponibles au début, ou de personnaliser vos montures du tout. Attirez les enfants avec la marque et vendez-leur autant de choses que possible avant qu’ils ne réalisent qu’il n’y a rien de ce qui rend Minecraft spécial ici.

Par GameInformer le 14 avril 2023



70

Minecraft Legends se bat pour mélanger ses aventures en monde ouvert avec les subtilités de la stratégie en temps réel, une guerre qui nuit parfois au plaisir global que vous pouvez avoir. Malgré tout, ses environnements magnifiques et sa construction intelligente du monde inspirent une créativité familière qui compense ses difficultés de croissance.

Par God is a Geek le 14 avril 2023



90

Minecraft Legends est un titre de stratégie étonnamment profond qui incarne ce que les gens aiment dans la franchise, en ajoutant beaucoup plus en cours de route.

Par PCGamesN le 14 avril 2023



70

Il n’est pas assez complexe pour rassasier les joueurs vétérans de RTS et n’offre pas des montagnes de contenu, mais Minecraft Legends fournit la boucle de base d’attaque et de défense du territoire et trouve l’étrange façon inventive d’utiliser son IP emblématique.

Par DigitalTrends le 14 avril 2023



70

Minecraft Legends fait un excellent travail pour rendre le genre de stratégie en temps réel plus accessible, même si sa campagne devient répétitive.

Par VG247 le 14 avril 2023



60

Cependant, tout ce qui compte au moment de la rédaction, c’est l’expérience de lancement. Minecraft Legends est magnifique et passionnant dans la façon dont il présente le monde Minecraft sous un autre angle. Il a également une colonne vertébrale solide pour un RTS captivant. Cependant, cela ne va tout simplement pas assez loin – et le résultat final est un jeu qui a eu du mal à retenir mon attention au fur et à mesure que j’avançais. Ce sera un bon fourrage Game Pass – mais je ne peux pas m’empêcher de penser que cela aurait dû être bien plus. Ce ne sera certainement pas pour tout le monde, même si je m’attends à ce que les enfants obsédés par Minecraft s’amusent malgré tout.

Par JeuxServer le 14 avril 2023



Minecraft Legends est un charmant portemanteau de genres qui parvient à simplifier la formule RTS tout en exigeant une bonne dose de concentration et de stratégie. Je suis intéressé de voir où le jeu va dans le futur; les joueurs peuvent utiliser ses mécanismes pour créer des stratégies multijoueurs vraiment terrifiantes qui s’intensifient de manière incroyable.

De Kotaku le 14 avril 2023



C’est incroyablement joli, cela vous permet de vous lier d’amitié avec les Creepers et les cinématiques sont brillantes. Et il est assorti à ces nouveaux pyjamas. S’ils finissaient jamais Minecraft Legends, vous permettant de rassembler instantanément vos troupes engendrées de n’importe où, de réparer l’interface utilisateur atroce, de donner à vos unités des vestiges de recherche de chemin et d’augmenter considérablement la variation de la mission, je pense que cela pourrait être un endroit formidable.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :