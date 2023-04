PolyKybd est un clavier mécanique avec de minuscules touches OLED pour une personnalisation facile

En un mot : le moddeur autrichien Thomas Pollak (nom : Thpoll) a passé les deux dernières années à travailler sur un projet de clavier appelé PolyKybd, qui indique clavier polylingue. Il vise à fournir aux utilisateurs un clavier qui ne nécessite pas de remplacer les touches pour changer d’alphabet ou de disposition. Il y parvient en intégrant de petits écrans OLED dans chaque touche.

Le clavier mécanique de style divisé a une disposition de touches orthogonale, avec des touches transparentes contenant des écrans OLED 72×40 de 0,42 pouce de diagonale. Le PolyKybd dispose également de deux petits affichages d’état OLED sur les deux moitiés du clavier.

« Un peu trop enthousiaste, j’ai également décidé d’utiliser un affichage d’état OLED qui ne vient pas sur une carte de dérivation pour éviter tout problème de chaîne d’approvisionnement avec des PCB tiers », mentionne Pollak dans les détails du projet. « C’est un écran OLED nu avec un FPC à 30 broches (I2C), que j’ai obtenu de mon fournisseur d’écrans de confiance. »

L’affichage de chaque touche peut changer en fonction du contexte. Par exemple, si vous appuyez sur Maj ou Alt, les touches afficheront le caractère correspondant à ces touches.

Une autre caractéristique physique est une petite boule de commande Pimoroni pour le contrôle du curseur. Les versions précédentes avaient une molette de commande, mais Pollak préfère naturellement le contrôleur de boule de commande.

Sous le capot, Pollak utilise un microcontrôleur Raspberry Pi RP2040. Le Pi gérera le rendu de tous ces petits écrans. Il traitera également tout ce dont il a besoin, de l’envoi de la sortie au changement d’alphabets et de mises en page.

Au dernier décompte, PolyKybd prenait en charge 10 langues, dont l’anglais, l’allemand, l’espagnol, le japonais et le français. Il n’est pas clair si PolyKybd aura d’autres dispositions de touches telles que Dvorak, mais il n’y a aucune raison pour qu’il ne le puisse pas. Maintenant que la conception physique est presque terminée, Pollak a commencé à travailler sur le firmware, afin qu’il puisse finir par ajouter plus de langues et des mises en page alternatives.

PolyKybd n’est pas le premier du genre. D’autres claviers ont implémenté des OLED dans les touches, comme l’Optimus Maximus d’Artemy Lebedev à partir de 2007. Malheureusement, Art Lebedev Studio a cessé de vendre le Maximus en 2014. Apple a déposé un brevet pour un clavier OLED en 2007. Cependant, à part sa barre tactile OLED abandonnée sur les MacBook Pro, Cupertino a montré peu d’intérêt à commercialiser un clavier OLED.

La disponibilité est pratiquement inconnue. Pollak a répondu à un commentateur sur Ko-fi que s’il offrait une version commerciale de PolyKybd en ce moment, il faudrait qu’il se présente sous la forme d’un kit de bricolage pour environ 200 $ en raison du coût des composants. Bien sûr, faire en sorte qu’un investisseur partenaire prenne en charge les coûts de fabrication à grande échelle est une option qui pourrait le ramener à un prix plus abordable.

Cependant, 200 $ pour un clavier mécanique que vous devez assembler n’est pas si mal, étant donné que vous pouvez trouver d’autres cartes produites en série qui coûtent plus cher. Par exemple, le clavier de jeu mécanique Corsair K100 RGB a un PDSF de 250 $ et le Keychron Q6 coûte 215 $. Aucune de ces options n’a de clés OLED.

Cela dit, le PolyKybd est un produit de niche. La plupart des gens n’ont pas besoin de changer de disposition de clavier ou de langue. Bien sûr, avoir des touches qui changent dynamiquement est une fonctionnalité pratique si vous ne vous souvenez pas quelles frappes font apparaître le symbole £, mais à part cela, le design de Pollak est plus une nouveauté cool qu’autre chose.

