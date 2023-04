ASUS ROG Phone 7 et 7 Ultimate – Lancement de nouvelles bêtes de jeu

Il y a une certaine controverse autour de l’avenir des smartphones de jeu. Lenovo a récemment abandonné sa branche Lenovo Legion Smartphone, et Black Shark aurait des problèmes avec ses prochains téléphones Black Shark. En ce qui concerne ASUS, la branche des smartphones gaming est prête pour une autre génération ! Après des teasers et des fuites, la société a présenté aujourd’hui ses nouveaux ASUS ROG Phone 7 et ROG Phone 7 Ultimate. Ce sont les nouveaux prétendants à la branche des smartphones de jeu et apportent un matériel attrayant pour conquérir les joueurs.

ASUS ROG Phone 7 et 7 Ultimate sont livrés avec un refroidissement avancé pour des performances optimales !

Les deux téléphones de la série ROG Phone 7 contiennent le tout-puissant Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Pas de surprise ici, après tout, le matériel des téléphones de jeu est fait pour impressionner. Les téléphones ont jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X avec une vitesse de 85533 Hz et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 4.0. Les deux téléphones ont exactement la même puissance, les différences résident dans les fonctionnalités supplémentaires. L’Ultimate est livré avec une fonctionnalité appelée AeroActive Portal. Il s’ouvre pour permettre à l’air d’entrer directement dans la chambre à vapeur intégrée. C’est une fonctionnalité étonnante et intéressante, qui donne également à ce téléphone une sorte de sensation « Transformers ». L’Ultimate dispose également de l’écran ROG Vision à l’arrière.

Le matériel seul ne peut pas faire un bon smartphone de jeu. Après tout, sans la fantaisie, cela pourrait être un vaisseau amiral régulier. ASUS apporte des améliorations pour rendre les performances de ces appareils supérieures à toutes les autres. Donc, il y a quelques améliorations pour les thermiques. Si le téléphone est froid, le processeur fonctionnera sans étranglement. Il y a un nouveau système de refroidissement GameCool7. Il apporte une couche de nitrure de bore, des feuilles de graphite doubles et une surface de 16 000 mm². Il apporte 10% d’efficacité thermique en plus.

Le refroidisseur AeroActive 7

L’ASUS ROG Phone 7 Ultimate comprend également le nouveau AeroActive Cooler 7 dans la boîte. Il maintiendra les températures plus basses et sera un outil puissant lorsqu’il est combiné à l’efficacité thermique du téléphone. Le téléphone ouvrira son portail AeroActive lorsque le Cooler 7 sera connecté pour un plus grand avantage de refroidissement. Selon les tests internes, le téléphone fait à peine mal après une heure d’utilisation extrême. Avec l’utilisation, nous supposons qu’il s’agit d’une utilisation de jeu.

Le refroidisseur apporte également un subwoofer super linéaire. Lorsqu’ils sont aidés par les haut-parleurs stéréo ROG Phone 7, nous avons une expérience audio très immersive. Le refroidisseur apporte également une prise audio 3,5 mm avec Direct Tuning, tout comme les téléphones. La série ROG Phone 7 apporte également des commandes d’épaule AirTrigger avec prise en charge des gestes et de la visée du gyroscope. Il existe un moteur de vibration linéaire sur l’axe X pour fournir un retour haptique réaliste pour les boutons à l’écran.

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes est la prise en charge du ray tracing. Si vous jouez à un jeu sur le ROG Phone 7 qui le prend en charge, le matériel pourra le gérer. Le problème est maintenant que peu de jeux prennent en charge cette fonctionnalité sur la scène mobile. Cependant, il sera prêt pour l’avenir.

Série ROG Phone 7 – Caractéristiques techniques

En ce qui concerne les spécifications techniques, le ROG Phone 7 contient un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution de 2 448 x 1 080 pixels. Le panneau est livré avec jusqu’à 165 Hz de taux de rafraîchissement variable et 720 Hz de taux d’échantillonnage tactile. Les deux téléphones contiennent une énorme batterie de 6 000 mAh avec une charge rapide de 65 W. En termes d’optique, les téléphones ROG contiennent un appareil photo principal IMX766 de 50 MP, un ultra large de 13 MP et un macro-shooter de 5 MP. Pour les selfies et les appels vidéo, il y a un appareil photo de 32 MP.

Prix ​​et disponibilité

Le ROG Phone 7 est disponible dans les couleurs Phantom Black et Storm White. L’Ultimate n’est disponible que dans ce dernier. Les deux appareils sont livrés avec un indice de protection IP54 pour la résistance aux éclaboussures. Le ROG Phone 7 est disponible en précommande dès aujourd’hui en Europe et à Taïwan via la boutique en ligne d’ASUS et ses partenaires de vente au détail. La vanille commence à partir de 999 euros, tandis que l’Ultimate avec AeroActive Cooler est proposé à 1 399 euros. À noter que vous pouvez acquérir la glacière séparément pour 110 euros.

Il convient de noter que nous nous attendons à ce qu’un ASUS ROG Phone 7D soit lancé à un moment donné.

