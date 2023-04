Lancement du drone DJI Inspire 3 avec Zenmuse X9-8K Air

DJI vient d’annoncer le drone DJI Inspire 3. Au prix stupéfiant de 16 499 $, ce drone de qualité commerciale est spécialement conçu pour les cinéastes professionnels. Il servira également les directeurs de la photographie qui exigent des images aériennes de la plus haute qualité.

Le drone DJI Inspire 3 bénéficie d’une amélioration de 20 % de l’aérodynamisme par rapport à son prédécesseur, l’Inspire 2. Mais le véritable changeur de jeu est la caméra de cinéma Zenmuse X9-8K Air. Selon DJI, il s’agit du système de caméra plein format le plus léger jamais créé.

Zenmuse X9-8K Air avec CineCore 3.0 offre des performances et une polyvalence inégalées. Il aidera les professionnels à capturer des chefs-d’œuvre cinématographiques depuis le ciel

8K à 75 ips et 4K à 120 ips

La caméra Zenmuse X9-8K Air propulse la vidéographie aérienne vers de nouveaux sommets grâce à sa capacité d’enregistrement 8K. Les cinéastes peuvent désormais capturer des séquences incroyablement détaillées avec une clarté et une précision exceptionnelles.

De plus, la caméra prend également en charge l’enregistrement 4K à 120 ips en ProRes RAW, permettant des prises de vue au ralenti fluides qui ajoutent une touche dramatique à toute production.

Amélioration des performances en basse lumière et de la plage dynamique

L’une des caractéristiques les plus remarquables de la caméra Zenmuse X9-8K Air est sa double capacité ISO native, offrant des réglages ISO de 800 et 4000 pour des fréquences d’images allant jusqu’à 30 ips et 320 et 1600 pour des fréquences d’images plus élevées.

Cela permet aux cinéastes de capturer des images à couper le souffle même dans des conditions de faible luminosité difficiles sans compromettre la qualité de l’image.

La caméra offre également plus de 14 arrêts de plage dynamique, offrant aux cinéastes une plus grande flexibilité en post-production pour affiner leurs prises de vue et réaliser leur vision créative.

Objectifs interchangeables et télécommande avancée

Le drone DJI Inspire 3 offre une flexibilité inégalée en termes d’options d’objectif, grâce à son système d’objectif à monture DL. Les cinéastes peuvent choisir parmi une large gamme d’objectifs interchangeables pour obtenir le style visuel et la vision créative qu’ils souhaitent.

Cela ouvre des possibilités infinies pour capturer des images aériennes uniques et époustouflantes qui se démarquent de la foule.

Le drone DJI Inspire 3 est livré avec une nouvelle télécommande, la RC Plus. Cette nouvelle télécommande offre des fonctionnalités avancées pour les cinéastes professionnels. L’une des caractéristiques les plus remarquables est le mode de double contrôle. À l’aide de celui-ci, un utilisateur peut faire fonctionner la caméra de cinéma tandis qu’un autre utilisateur pilote le drone à l’aide de la caméra frontale à la première personne (FPV).

La caméra FPV est livrée avec un objectif ultra large avec un champ de vision de 161 degrés et dispose même d’un capteur de vision nocturne pour capturer des images dans des conditions de faible luminosité.

Ce mode à double commande permet une coordination transparente entre l’opérateur de la caméra et le pilote du drone, permettant aux cinéastes de capturer des plans complexes avec facilité et précision.

ProRes RAW et CinemaDNG avec clé de licence

Alors que le drone DJI Inspire 3 offre des fonctionnalités révolutionnaires prêtes à l’emploi, certaines de ses capacités, telles que l’enregistrement ProRes RAW et CinemaDNG, nécessitent une clé de licence pour être déverrouillées.

Au prix de 979 $, cet achat supplémentaire est nécessaire pour ceux qui veulent profiter pleinement des capacités du drone. Cependant, cet investissement peut en valoir la peine pour les cinéastes professionnels qui exigent des images de la plus haute qualité pour leurs productions.

Le DJI Inspire 3 est au prix de 16 499 $, ce qui en fait une prime pour les meilleures performances de sa catégorie. Le package combo, comprenant le drone, la caméra Zenmuse X9-8K Air et la télécommande RC Plus sera disponible d’ici la fin juin, conformément à l’annonce officielle de DJI.

