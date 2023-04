Android 11 reste populaire alors qu’Android 13 est à la traîne

Des données récentes d’Android Studio révèlent qu’Android 11 est actuellement la version la plus populaire. Non seulement cela, mais Android 9, également connu sous le nom de Pie, continue d’alimenter une partie importante des appareils Android. Cela met en évidence le défi de l’adoption du système d’exploitation dans le paysage Android. Pourtant, Android 13 peine près de 7 mois après sa sortie.

Contrairement à Apple, qui fabrique à la fois des iPhones et des iOS, le système d’exploitation Android de Google est utilisé par divers fabricants. Cela se traduit par un calendrier de mise à jour échelonné. En conséquence, la version la plus récente du système d’exploitation Android n’est pas en tête des classements depuis quelques mois. Selon les derniers chiffres de distribution d’avril 2023, Android 11 est en tête du peloton avec 23,5 % d’adoption, suivi d’Android 10 à 18,5 % et d’Android 12 à 16,5 %. Étonnamment, Android 9, sorti en 2018, alimente encore 12,3 % des appareils Android utilisés aujourd’hui.

Défis avec la fragmentation Android :

Les utilisateurs d’appareils Android autres que Pixel connaissent souvent des retards dans la réception des mises à jour du système d’exploitation, car les fabricants ont leurs propres délais pour le déploiement des mises à jour.

Cela se traduit par une répartition inégale des versions du système d’exploitation sur les différents appareils, entraînant des divergences dans les fonctionnalités, les correctifs de sécurité et l’expérience utilisateur.

Les développeurs sont également confrontés à des défis pour optimiser leurs applications pour différentes versions d’Android, ce qui nécessite des ressources et des efforts supplémentaires pour assurer la compatibilité et les performances sur différents appareils.

En janvier, seuls 5 % des téléphones et tablettes Android utilisaient Android 13, ce qui semblait initialement être un chiffre faible. Cependant, il y a eu une augmentation significative du nombre d’appareils exécutant le dernier système d’exploitation Android. D’ici la prochaine mise à jour, nous pouvons nous attendre à ce qu’Android 13 soit une version Android populaire.

Samsung, en particulier, a joué un rôle clé dans l’adoption d’Android 13. La politique de mise à jour agressive de l’entreprise offre quatre ans de mises à jour Android et cinq ans de mises à jour de sécurité.

Samsung a contribué à l’augmentation des chiffres de distribution d’Android 13. D’autres fabricants ont également emboîté le pas et étendu leurs politiques de mise à jour Android, renforçant encore l’adoption d’Android 13.

Faible adoption d’Android 13 :

Les chiffres de distribution d’avril 2023 révèlent que la dernière version du système d’exploitation Android, Android 13, n’a été adoptée que par 12,1 % des appareils Android, bien qu’elle soit disponible depuis août.

Les fabricants qui prennent le temps de déployer les mises à jour sont un facteur clé qui contribue à ce taux d’adoption lent. Cependant, certains fabricants, comme Samsung, ont intensifié leurs politiques de mise à jour. Ils offrent désormais un support plus long pour leurs appareils. Leur acte a entraîné une augmentation récente du chiffre de distribution d’Android 13.

Les anciennes versions du système d’exploitation Android se partagent sur le marché :

Les données révèlent également que les anciennes versions du système d’exploitation Android, telles que Android 8 Oreo, Android 7 Nougat, Android 6 Marshmallow, Android 5 Lollipop et Android 4.4 KitKat, alimentent toujours un pourcentage important d’appareils Android, allant de 0,6 % à 6,7 %.

Cela met en évidence les défis de la mise à jour des appareils plus anciens et les risques de sécurité potentiels liés à l’exécution de versions obsolètes du système d’exploitation.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine