Garmin Instinct 2X Solar : découvrez la montre intelligente avec une autonomie illimitée

Inutile de dire que Garmin est connu pour fabriquer des montres intelligentes avec une grande autonomie. Pendant des années, la marque a proposé de nombreux trackers de fitness attrayants avec des fonctionnalités de smartwatch. Et la plupart d’entre eux ont duré des semaines sans avoir besoin d’un chargeur. Pas étonnant qu’elles soient un choix facile pour une liste des meilleures montres intelligentes. Mais le Garmin Instinct 2X Solar fait passer les choses au niveau supérieur.

Si vous avez suivi les versions précédentes de Garmin, la conception du Garmin Instinct 2X Solar peut ne pas vous exciter. Après tout, il ressemble beaucoup à Instinct 2, sorti l’année dernière. Mais l’Instinct 2X Solar est plus riche en fonctionnalités, plus durable et, surtout, offre une autonomie illimitée !

Autonomie illimitée de la batterie ?

Comme vous l’avez peut-être deviné en voyant son nom, le Garmin Instinct 2X Solar est livré avec un panneau solaire. Ce panneau fournit une puissance supplémentaire lorsque vous êtes au soleil et en déplacement. Oui, cette fonctionnalité n’est pas nouvelle dans le monde des montres connectées. Les montres Garmin précédentes avaient la même fonctionnalité.

Cependant, les montres précédentes ne pouvaient offrir qu’un petit supplément d’énergie tout au long de la journée. D’autre part, l’Instinct 2X Solar, selon Garmin, peut fournir une autonomie illimitée lorsque vous mettez l’appareil en mode smartwatch. Et c’est une caractéristique assez impressionnante.

Le panneau solaire n’est pas le seul point fort du Garmin Instinct 2X Solar. Cette smartwatch est également livrée avec un écran MIP monochrome. Le panneau a une résolution de 176 x 176 pixels, ce qui indique que vous pouvez voir ce qui est à l’écran même dans des situations lumineuses.

Néanmoins, le principal point fort est que l’écran n’est pas si gourmand en énergie, ce qui est un autre avantage. Ainsi, même si la montre ne parvient pas à absorber l’énergie solaire pendant des jours, vous n’aurez pas à vous soucier de sa mort.

Autres caractéristiques de Garmin Instinct 2X Solar

Bien que l’Instinct 2X Solar ait un look simple, les fonctionnalités de santé et de bien-être sont tout sauf simples. Il est entièrement emballé pour vous offrir d’excellents points de données sur votre corps. Par exemple, vous avez une surveillance de la fréquence cardiaque au poignet, Pulse Ox, un suivi du sommeil et bien d’autres.

Vous pouvez même faire en sorte que la montre suive diverses activités sportives tout au long de la journée. Cela inclut la course, la natation, la musculation, la marche, le vélo et autres. Vous aventurez-vous souvent dans le désert ? Le Garmin Instinct 2X Solar sera même utile dans de tels environnements, grâce à la prise en charge du GNSS multibande.

Bien sûr, l’Instinct 2X Solar offre également des fonctionnalités de smartwatch régulières. Cela inclut l’affichage des notifications à partir d’un appareil connecté, les paiements sans contact avec Garmin Pay, et bien d’autres.

De plus, vous disposez de fonctions de sécurité et de suivi dans la montre. Si vous ne vous sentez pas en sécurité ou si l’Instinct 2X Solar détecte qu’un incident s’est produit, il peut envoyer un message d’urgence. La montre enverra un message contenant votre position à tous les contacts d’urgence via la fonction d’assistance et de détection d’incident.

Il existe une application d’affichage du calendrier qui vous permet de voir tous vos plans pour la journée. Cela vous permettra de passer en revue toutes les choses que vous avez prévues pour la journée en un coup d’œil. De plus, le Garmin Instinct 2X Solar peut se synchroniser avec l’application Garmin Connect. Après l’avoir connecté à votre smartphone, vous pourrez voir toutes vos informations de fitness et de santé en un seul endroit.

Lampe de poche intégrée et Instinct 2X Solar Special Tactical Edition

Ainsi, la lampe de poche multi-LED est le plus gros ajout au matériel du Garmin Instinct 2X Solar. Il est assez similaire à celui trouvé dans l’Enduro 2, qui peut allumer à la fois la lumière rouge et la lumière blanche sur le modèle régulier. D’autre part, la version tactique peut offrir une lumière verte, ce qui vous aide à éviter qu’une lumière trop vive ne perturbe votre vision la nuit.

En dehors de cela, l’édition tactique offre des fonctionnalités plus uniques. Par exemple, vous disposez d’un formatage GPS à double position, de points de cheminement projetés, d’un jumpmaster et d’activités tactiques préchargées.

De plus, Garmin ajoutera un mode furtif à l’Instinct 2X Solar. Cela empêchera le système de position GPS de la montre d’être stocké. Cela désactivera également toutes les communications sans fil de la smartwatch.

Durabilité et prix

Garmin a conçu l’Instinct 2X pour l’endurance. La montre est dotée d’un boîtier en polymère robuste de 50 mm qui est étanche à 100 mètres. Garmin a également fait passer la montre par les normes militaires américaines 810 pour tester la résistance thermique, aux chocs et à l’eau. Donc, en bref, la montre est construite comme un tank.

Les deux versions Garmin Instinct 2X sont actuellement disponibles à la vente. Pour l’édition tactique, vous devrez débourser 499,99 $, tandis que l’Instinct 2X Solar (version régulière) coûte 449,99 $. Ici, pour éviter toute confusion, sachez simplement que l’édition tactique est également livrée avec un panneau solaire à l’écran.

Cela dit, vous aurez plusieurs options de couleurs, quelle que soit la version que vous choisissez. Ainsi, vous pouvez facilement adapter le Garmin Instinct 2X Solar à votre style général.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine