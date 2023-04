Excel Labs : le complément expérimental qui ajoute l’IA générative à Excel

Microsoft a publié un nouveau complément pour Excel qui permet aux utilisateurs d’expérimenter les possibilités de l’intelligence artificielle générative (IA) directement dans la feuille de calcul. Il s’agit d’Excel Labs, un projet expérimental de Microsoft Garage qui combine les fonctionnalités du précédent complément Advanced Formula Environment avec une nouvelle fonction personnalisée appelée LABS.GENERATIVEAI. Et, si vous n’avez pas Office, vous pouvez l’obtenir avec les gens de Keysfan.

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle générative et comment fonctionne-t-elle dans Excel ?

L’intelligence artificielle générative est un type d’IA qui peut créer du contenu en fonction d’une entrée ou d’un indice fourni par l’utilisateur. Par exemple, un modèle d’IA générative peut être invité à rédiger un résumé d’un sujet complexe, à analyser des informations dans un tableau ou à produire une réponse basée sur un exemple.

Excel Labs utilise de grands modèles de langage d’OpenAI, un partenaire Microsoft, pour permettre aux utilisateurs de taper des instructions directement dans une cellule Excel et d’obtenir des résultats. Pour ce faire, utilisez la fonction LABS.GENERATIVEAI, qui envoie l’indice de la cellule Excel au modèle AI et renvoie les résultats à la feuille de calcul.

La fonction LABS.GENERATIVEAI vous permet de référencer d’autres cellules du classeur et peut être utilisée dans n’importe quelle cellule ou formule nommée du classeur. De plus, les paramètres du modèle tels que la température, la fréquence et le nombre maximal de jetons peuvent être ajustés pour influencer la créativité et la qualité des réponses.

Comment puis-je accéder à Excel Labs et quelles autres fonctionnalités inclut-il ?

Pour utiliser Excel Labs, vous devez vous inscrire auprès d’OpenAI et demander une clé API gratuite. Ensuite, vous devez télécharger le complément depuis la boutique Office et l’installer dans Excel. Une fois cela fait, le volet des tâches Excel Labs est accessible à partir de l’onglet Compléments.

En plus de la fonction LABS.GENERATIVEAI, Excel Labs inclut une autre fonctionnalité : l’environnement de formule avancé. Il s’agit d’une interface conçue pour créer, modifier et réutiliser des formules et des fonctions LAMBDA. Cette interface offre des avantages tels que les erreurs en ligne, IntelliSense, les commentaires, etc. Il vous permet également de modifier des modules de formule nommés à l’aide d’un seul éditeur de code. Et réutilisez rapidement les formules LAMBDA en les important depuis GitHub ou en les copiant depuis d’autres livres.

Excel Labs est un complément expérimental qui permet à l’équipe Excel de tester de nouvelles fonctionnalités et de recueillir les commentaires des clients. Certaines fonctionnalités n’arriveront peut-être jamais à Excel, mais l’expérimentation et les commentaires sont essentiels. Excel Labs ne fait pas partie de Microsoft 365 Copilot, mais c’est plutôt un endroit pour jouer et expérimenter l’IA générative aujourd’hui.

