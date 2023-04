Ulysse ajoute des croquis avec Apple Pencil, des importations de tableaux, etc.

Ulysse, l’application d’écriture populaire pour Mac, iPad et iPhone, a été mise à jour vers la version 30 aujourd’hui avec une poignée de nouvelles fonctionnalités. En tête d’affiche de cette mise à jour figure la prise en charge de l’ajout de croquis à vos textes, y compris la prise en charge d’Apple Pencil, ainsi que de nouvelles fonctionnalités d’annotation et de personnalisation.

Grâce à la prise en charge de l’ajout de croquis à vos notes, vous pouvez facilement ajouter des notes et des dessins à votre écriture dans Ulysse. L’application prend en charge les croquis avec votre Apple Pencil, votre doigt ou tout autre stylet que vous préférez utiliser. La fonctionnalité est disponible sur iPhone et iPad.

En plus de dessiner dans vos textes, Ulysse prend désormais également en charge la possibilité de gribouiller sur des images et d’ajouter des annotations aux PDF. L’application a également ajouté la prise en charge de la copie de tableaux à partir d’applications tierces telles que Numbers, Notes et Excel.

Les autres nouvelles fonctionnalités d’Ulysse 30 incluent :

Vous pouvez désormais définir des couleurs pour les projets.

Vous pouvez maintenant également colorer les groupes dans Extras.

Nous avons réactivé les favoris dans les projets.

Vous pouvez désormais ajouter un balisage aux légendes ; cela est vrai pour les images et les tableaux.

Vous pouvez désormais trier les lignes du tableau en fonction du premier caractère de chaque cellule (c’est-à-dire par ordre alphabétique).

Nous avons considérablement amélioré le copier-coller pour les tableaux ; vous pouvez maintenant copier entre Ulysse et des applications tierces telles que Numbers, Notes et Excel.

Et enfin : nous avons ajouté quelques icônes d’application alternatives parmi lesquelles choisir.

Il existe également un certain nombre de corrections de bugs et d’améliorations des performances, notamment des performances améliorées avec de grandes tables, la dictée, le partage de liens, etc.

Ulysse peut être téléchargé avec un essai gratuit pour Mac, iPhone et iPad. Après cet essai, vous pouvez déverrouiller l’application sur toutes les plateformes pour 5,99 $ par mois ou 39,99 $ par an. Il est également disponible via Setapp, qui propose plus de 200 applications iPhone et Mac pour un seul abonnement de 9,99 $ par mois.

Source : TwitterInstagram et Mastodon



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :