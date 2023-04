Les propriétaires d’iPhone devraient-ils s’inquiéter de la menace de juice jacking ?

Le juice jacking est devenu de plus en plus répandu au cours des dernières années, au point que le FBI en avertit maintenant le public. Mais le juice jacking est-il quelque chose dont les propriétaires d’iPhone doivent se préoccuper ? Voyons comment cela peut affecter l’iPhone, trois façons d’empêcher le détournement de jus de l’iPhone, et plus encore.

Le juice jacking se produit lorsque les pirates installent du code malveillant ou des câbles dans des chargeurs USB publics dans des endroits comme les centres commerciaux, les hôtels et les aéroports pour lire et voler des données à partir d’appareils mobiles et même les suivre. C’est devenu un tel problème que le FBI vient d’avertir « d’éviter d’utiliser des bornes de recharge gratuites dans les aéroports, les hôtels ou les centres commerciaux ».

Comment le juice jacking peut affecter les iPhones

Alors que des failles de sécurité peuvent se produire et se produisent avec n’importe quel appareil, y compris les produits Apple, l’iPhone et l’iPad sont généralement plus sûrs contre les attaques de juice jacking que les smartphones Android et autres appareils. Mais il est important de se rappeler qu’ils ne sont pas immunisés.

La protection intégrée de l’iPhone

L’une des principales fonctionnalités de sécurité qui peuvent aider à prévenir le juice jacking est le message « Trust this Computer? » invite lorsqu’un appareil externe – ou un câble / code malveillant – demande à accéder aux données sur votre iPhone ou iPad.

Comment l’iPhone peut être compromis

Cependant, un moyen simple de compromettre les iPhones est qu’un utilisateur appuie inconsidérément ou accidentellement sur « Trust » lorsqu’il est connecté à un chargeur public.

Et il est toujours possible que des pirates découvrent une vulnérabilité pour contourner le message « Faire confiance à cet ordinateur ? Fonction de sécurité iOS.

Câbles Lightning malveillants

Alors que la plupart des cas de juice jacking sont susceptibles d’utiliser des méthodes moins coûteuses, il existe des produits comme le câble O.MG Elite qui peuvent compromettre l’iPhone, l’iPad, le Mac, etc. Il en coûte aussi peu que 200 $.

Bien qu’il s’agisse d’une baisse incroyable par rapport aux anciens outils de piratage similaires qui coûtaient 20 000 $, 200 $ par câble représentent toujours plus que ce que de nombreux pirates pourraient vouloir dépenser pour le juice jacking.

3 façons simples d’empêcher le juice jacking de l’iPhone

Au-delà de la sécurité iOS intégrée et de la vigilance, il existe deux moyens très simples d’empêcher complètement le juice jacking avec l’iPhone ou tout autre appareil. Si vous devez recharger dans un espace public :

Lisez plus de tutoriels Netcost-security.fr :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :