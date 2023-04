Top 3 des caractéristiques uniques de l’iPhone 15 Ultra

Il est fort probable que la prochaine génération. L’iPhone, qui est la série iPhone 15, sera dévoilé en septembre de cette année. Au cours des derniers mois, il y a eu beaucoup d’intérêt pour cette série. En effet, selon les informations les plus récentes, Apple continuera de faire des «mises à jour majeures intergénérationnelles» et apportera d’énormes changements à la conception et aux spécifications de la série iPhone 15. Cependant, alors que l’entreprise apportera ces changements massifs, quelque chose de massif se produira également. Le prix de la série iPhone 15, du moins le modèle haut de gamme qui devrait être l’iPhone 15 Pro Max ou Ultra, augmentera considérablement. Selon les rapports, cet appareil se vendra près de 20 000 yuans (2 904 $), ce qui en fera l’iPhone le plus cher de tous les temps.

Tout comme d’autres produits phares du marché, tels que Xiaomi 12S Ultra, Samsung Galaxy S23 Ultra, etc., il semblerait qu’Apple utilisera également le suffixe « Ultra ». Cela indique que la société peut renommer l’iPhone 15 Pro Max en iPhone 15 Ultra. De plus, cela augmentera les spécifications ou la différence matérielle entre le modèle Pro et le modèle Ultra. Apple entend faire du modèle Ultra un véritable fleuron de l’industrie du luxe. Évidemment, seuls quelques-uns aux poches très profondes pourront s’offrir cet appareil.

Caractéristiques uniques de l’iPhone 15 Ultra

Pour qu’un téléphone mobile coûte jusqu’à 3 000 $, il devrait être doté de fonctionnalités vraiment attrayantes et peut-être exclusives. Alors, quelles sont les nouvelles fonctionnalités uniques de l’iPhone 15 Ultra ? Jetons un coup d’œil à certaines de ces nouvelles fonctionnalités ci-dessous

1. Cadre en alliage de titane

L’iPhone 15 Ultra viendra avec quelques modifications de conception, mais le cadre en alliage de titane se démarque. Pour la première fois, un alliage de titane plus avancé, plus résistant, plus léger et de texture plus délicate sera utilisé dans le 15 Ultra. L’Apple Watch Ultra qui utilise également le même alliage de titane est assez chère. La montre coûte plus de 6000 yuans.

2. Téléobjectif périscope

Le deuxième point est qu’il est le seul à avoir un téléobjectif périscope. En termes de prouesses photographiques, le camp Android a éclipsé l’iPhone. Ce dernier a une longueur focale et une qualité d’image de premier plan grâce à des piles matérielles qui incluent un téléobjectif périscope et un appareil photo principal super-semelle. Les responsables d’Apple en sont également conscients. Pour combler l’écart au niveau du téléobjectif, l’iPhone 15 Ultra sera doté pour la première fois d’un téléobjectif périscope, prenant en charge un zoom optique jusqu’à 6x. Il est intriguant que, même si l’iPhone 15 Pro n’a pas la même disposition, il n’est proposé que sur la variante Ultra.

3. Boutons virtuels à l’état solide

Un autre changement majeur que l’iPhone 15 Ultra apportera est l’utilisation d’un bouton virtuel à semi-conducteurs. La société supprimera le bouton latéral physique et utilisera un bouton virtuel à semi-conducteurs à sa place. Les boutons de volume et de sourdine situés sur le côté du corps de l’iPhone sont bien connus et permettent d’effectuer rapidement et efficacement de nombreuses opérations. Apple éliminera ces deux boutons physiques de l’iPhone 15 Ultra au profit de boutons virtuels à semi-conducteurs. Il reproduira la rétroaction des boutons grâce aux vibrations du moteur. Cette fonctionnalité prendra en charge davantage d’activités gestuelles, offrant de nouvelles surprises avec iOS 17. L’utilisation de boutons virtuels solides n’est que la première étape vers l’objectif ultime d’Apple d’explorer la réalisation d’un corps non poreux intégré à l’avenir.

4. Puce bionique Apple A17

Bien sûr, d’année en année, l’une des mises à jour d’Apple pour ses nouveaux iPhones est sa nouvelle puce. La puce la plus rapide de l’industrie cette année devrait être le nouveau SoC Apple A17 Bionic. Le SoC A17 Bionic, qui est la seule puce mobile construite sur la technologie 3 nm de TSMC cette année, sera livré avec l’iPhone 15 Pro et Ultra.

La puce d’ingénierie a un score de fonctionnement monocœur de 3986 points et un score multicœur de 8841 points. Le score monocœur a augmenté d’environ 60% et le score multicœur a augmenté de 43% par rapport au processeur A16. De plus, il y a une diminution de la consommation d’énergie, ce qui est un gain de performance phénoménal. Cependant, ce n’est pas le modèle final. Le modèle final peut être plus rapide ou plus lent que ce modèle d’ingénierie.

5. Nouvel écran Samsung AMOLED

De plus, l’iPhone 15 Pro et Ultra utilisera également le dernier substrat d’écran AMOLED de Samsung Display, avec une luminosité maximale dépassant 2000 nits, apportant le meilleur affichage HDR et Dolby Vision. Cet écran a même une génération d’avance sur le Samsung Galaxy S23 Ultra car ce dernier utilise le même écran que le Galaxy S22.

6. Port USB Type-C

Bien que cela ne soit généralement pas unique, ce sera unique pour les utilisateurs d’iPhone. Ce sera la première fois qu’un iPhone sera doté d’une interface de chargement USB Type-C. Bien sûr, Apple n’a pas le choix, tous les iPhones à partir de 2024 doivent utiliser l’interface USB Type-C conformément aux nouvelles lois de l’UE. Ainsi, même si Apple décide de ne pas utiliser cette interface pour la série iPhone 15, la série iPhone 16 doit l’utiliser si elle veut vendre en Europe. Apple n’a pas l’intention d’utiliser différents ports pour différentes régions. Nous nous attendons donc à voir le port USB Type-C sur les iPhones cette année ou au plus l’année prochaine.

Cependant, selon certaines informations, la version standard de l’iPhone 15 ne prend toujours en charge que la charge rapide de 30 W et le protocole de transmission USB 2.0. Seules les versions Pro et Ultra prennent en charge une charge rapide plus puissante et une transmission USB 3.1 haute vitesse.

Conclusion

L’iPhone 15 Ultra est en effet très séduisant de par sa configuration unique. À en juger par les prix d’Apple des années précédentes, s’il s’agit d’une grande version de stockage haut de gamme de 1 To, le prix pourrait en effet être proche de 20 000 yuans (2904 $). C’est juste qu’à un prix aussi élevé, beaucoup de gens ne l’achèteront peut-être pas. Mais si Apple veut lancer un téléphone à un prix aussi élevé, il n’attendra pas beaucoup d’acheteurs.

