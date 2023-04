Microsoft s’apprête à modifier le bouton Imprimer l’écran afin d’ouvrir l’outil Capture d’écran dans Windows 11

Une patate chaude : les utilisateurs de Windows n’aiment pas que Microsoft modifie des fonctions utilisées depuis longtemps et familières dans son système d’exploitation, donc modifier quelque chose qui est le même depuis 28 ans va toujours susciter la controverse. Néanmoins, il semble que la firme de Redmond envisage de changer le bouton Print Screen en une clé qui ouvre l’outil Windows 11 Snipping Tool.

Le bouton Imprimer l’écran remplit la même fonction dans le système d’exploitation Windows depuis Windows 95 : prendre une capture d’écran de l’écran actuel et la copier dans le presse-papiers, généralement pour pouvoir la modifier dans un autre programme.

Mais Windows Latest a découvert que Microsoft modifiait la fonction par défaut de la touche Print Screen dans Windows 11. Dans les builds d’aperçu Windows 11 Beta 22621.1546 et 22624.1546, appuyer sur la touche ouvrira l’outil Windows Snipping, l’outil de capture d’écran intégré de Windows qui est actuellement accessible en appuyant sur la touche du logo Windows + Maj + S.

L’outil de capture de Windows 11, qui combine les fonctionnalités de l’ancien outil de capture et de Snip & Sketch, est très utile. Le mode rectangulaire par défaut permet aux utilisateurs de capturer une partie sélectionnée de l’écran, ce qui indique qu’il n’est pas nécessaire de recadrer une image capturée. Il existe un mode de capture de forme libre, un mode fenêtre et un mode plein écran. De plus, il vous permet de faire une capture d’écran chronométrée, et il y a même un mode d’enregistrement d’écran dans l’outil Snipping.

Malgré les diverses fonctionnalités de l’outil Capture d’écran, de nombreuses personnes, y compris cet écrivain, préfèrent conserver la fonction d’origine du bouton d’impression d’écran. Microsoft a cependant inclus un moyen d’annuler cette modification en accédant au menu Paramètres> Accessibilité> Clavier et en désactivant l’option « Utiliser la touche d’impression d’écran pour ouvrir l’outil de capture ». Il peut également être modifié en modifiant le registre.

Bien sûr, toutes les fonctionnalités de prévisualisation de Windows ne font pas partie de la version finale du système d’exploitation. Mais il est plus que probable que Microsoft ira jusqu’au bout avec celui-ci, d’autant plus qu’il peut être annulé dans les paramètres du menu.

