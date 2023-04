Voici les meilleurs Smartphones tueurs phares que vous pouvez acheter début 2023

Vous en avez marre de dépenser beaucoup pour des smartphones premium ? Eh bien, ne vous inquiétez plus car nous avons ce qu’il vous faut ! Vous n’avez pas besoin de dépenser plus de 1 000 $ pour mettre la main sur un appareil haut de gamme. Nous avons fait le travail acharné pour vous et avons dressé une liste des meilleurs smartphones haut de gamme qui coûtent moins de 800 $, souvent appelés tueurs phares.

Ce n’est un secret pour personne que le marché des smartphones a vu l’introduction de plusieurs appareils ultra haut de gamme au fil des ans. Ces téléphones sont équipés des dernières technologies, matériaux et conceptions. Cependant, ils ont un prix élevé de plus de 1 000 $, ce qui rend difficile pour tout le monde de se les offrir.

Heureusement, les constructeurs se font concurrence pour proposer des modèles ambitieux et moins chers, également appelés « flagship killers ». Vous n’avez plus besoin de vous ruiner pour acheter un smartphone haut de gamme qui vous durera de nombreuses années. Vous pouvez maintenant mettre la main sur des smartphones de haute qualité qui coûtent entre 500 $ et 800 $.

Bien que ces smartphones soient souvent équipés des mêmes processeurs surpuissants que leurs homologues plus chers, ils font quelques sacrifices sur les fonctions de confort pour faire baisser le coût. Mais si vous recherchez un smartphone haut de gamme, ces appareils offrent le meilleur rapport qualité-prix.

Sans plus tarder, voici notre sélection des meilleurs smartphones qui se situent dans la fourchette de prix de 500 $ et 800 $ :

TOP 5 des meilleurs smartphones flagship killer en 2023

GooglePixel 7

La gamme de smartphones Pixel de Google a eu un impact significatif sur le marché avec sa stratégie de prix agressive pour les modèles haut de gamme. Après le succès des Pixel 6 et 6 Pro, Google revient en 2022 avec le Pixel 7, à la hauteur de la réputation de ses prédécesseurs. Le design de l’appareil s’inscrit dans la continuité des modèles précédents, avec un bloc photo épuré et élégamment revu.

Le Pixel 7 dispose d’un écran OLED de 6,3 pouces tout simplement magnifique. Il est livré avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une excellente luminosité maximale de 922 cd/m². La colorimétrie est proche de la perfection, et l’affichage est un régal pour les yeux. Côté photo, le Pixel 7 embarque un objectif principal de 50 MP, permettant de prendre des clichés époustouflants. La technologie IA de Google, encore affinée, fait des merveilles, notamment sur la fonction « Unblur ». Ce qui permet de rattraper un cliché flou, et sur le « Super Res Zoom », qui offre un zoom jusqu’à x8. Le mode portrait est impressionnant et la qualité vidéo est très satisfaisante.

Le nouveau Pixel est équipé de la puce Tensor G2, qui fonctionne bien dans la plupart des utilisations, mais peut avoir un peu de mal en termes de performances de jeu. Le logiciel est un autre domaine où le Pixel 7 brille, avec une version spéciale d’Android 13, appelée « Pixel Experience », qui offre une expérience très propre et conviviale.

Cependant, en ce qui concerne l’autonomie de la batterie, le Pixel 7 est insuffisant, ne fournissant qu’un jour et demi d’utilisation sans souci. Ce n’est pas terrible, mais ça aurait pu être mieux. La fonction de charge rapide est également un peu décevante, prenant 1h30 pour une charge complète, ce qui est une déception en 2023.

En conclusion, le Pixel 7 parvient à exceller dans tous les domaines, évitant les pièges de ses concurrents. Il s’impose facilement comme l’un des meilleurs smartphones dans cette gamme de prix. Avec son écran époustouflant, ses capacités d’appareil photo impressionnantes et son logiciel propre, le Pixel 7 est un excellent choix pour tous ceux qui recherchent un smartphone haut de gamme qui ne coûte pas cher.

Samsung Galaxy S21 FE

Le Samsung Galaxy S21 FE était attendu depuis longtemps en raison de plusieurs pénuries, mais il est enfin arrivé comme un appareil élégant et de qualité. C’est une excellente option pour ceux qui veulent une alternative moins coûteuse au Galaxy S22, qui coûte environ 700 $. Le design du smartphone est efficace, avec des matériaux de qualité et une bonne prise en main. L’expertise de Samsung dans les écrans tactiles est également évidente dans le panneau OLED de 6,4 pouces. Qui offre une résolution Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le mode Vivid offre une variété de couleurs, bien qu’elles ne soient pas toujours précises.

En termes de performances, le processeur Snapdragon 888 et 6 Go de RAM suffisent pour la plupart des tâches. Cependant, lorsque les paramètres sont poussés au maximum sur Fortnite, la configuration peut en pâtir. Malheureusement, la durée de vie de la batterie du téléphone est faible et se décharge rapidement lors de son utilisation, sans aucune fonction de charge rapide pour compenser cette faiblesse.

L’appareil photo du Samsung Galaxy S21 FE est équipé de trois objectifs complémentaires qui fournissent des clichés assez précis dans leur composition, mais certains détails peuvent manquer. Les selfies, en particulier, sont de moins bonne qualité. Dans l’ensemble, Samsung a livré un smartphone de qualité à un prix étonnamment bas. Ce qui en fait une bonne option pour ceux qui recherchent un appareil rentable.

Asus Zenfone 9

Si vous préférez les petits smartphones, l’Asus Zenfone 9 pourrait être parfait pour vous. Malgré sa taille compacte, il s’agit toujours d’un appareil haut de gamme. L’écran AMOLED de 5,9 pouces est suffisamment petit pour tenir dans votre poche. Mais il a une belle résolution FHD+ (2400 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz.

Asus a déployé beaucoup d’efforts pour rendre ce téléphone puissant. Il dispose d’un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, qui est excellent pour les jeux et ne surchauffe pas. Le téléphone dispose également de 8 Go de RAM, ce qui facilite le multitâche. Malgré sa petite taille, le Zenfone 9 a une autonomie exceptionnelle et peut durer jusqu’à deux jours sur une seule charge. La vitesse de charge de 30 W est correcte, mais pas exceptionnelle.

Le seul inconvénient de ce téléphone est son appareil photo. Il n’a que deux capteurs, et il ne semble pas être aussi bon que les autres téléphones dans la même gamme de prix. C’est quand même correct, mais ce n’est pas le point fort du téléphone.

Xiaomi 12T Pro

Si vous envisagez d’acheter un smartphone et que vous ne voulez pas payer trop cher, nous vous suggérons de vous tourner vers le Xiaomi 12T Pro. C’est une excellente option pour ceux qui recherchent un smartphone à moins de 800 $. Le téléphone bénéficie d’un design raffiné et agréable, mais il manque de certification pour l’étanchéité.

Le point fort du Xiaomi 12T Pro est son écran tactile. Qui dispose d’un bel écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 30 à 120 Hz. L’écran a un bon contraste et peut atteindre une luminosité maximale de 910 cd/m². Bien que le logiciel MIUI soit bon, il y a trop d’applications tierces préinstallées.

Le deuxième atout majeur du Xiaomi 12T Pro réside dans sa puissance interne. Le smartphone est livré avec une puce Snapdragon 8 Gen 1, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Vous permettant d’exécuter les jeux mobiles les plus exigeants. La durée de vie de la batterie est correcte et la charge de 120 W permet une recharge rapide en moins de 30 minutes.

Côté photographie, le capteur de 200 mégapixels délivre des images nettes et précises dans de bonnes conditions. L’ultra grand angle est utile, mais les résultats peuvent être améliorés. Enfin, la fonctionnalité de macro n’ajoute pas grand-chose à l’expérience utilisateur.

Dans l’ensemble, le Xiaomi 12T Pro est une bonne option pour son prix, mais il ne révolutionne pas le marché des smartphones haut de gamme.

OnePlus 10T

Les smartphones OnePlus haut de gamme sont toujours à l’honneur, et le OnePlus 10T ne fait pas exception, malgré quelques concessions comme la disparition de l’Alert Slider. Cependant, c’est un excellent smartphone disponible pour moins de 800 $.

Le principal atout du téléphone est son matériel interne, avec un Snapdragon 8+ Gen 1 suffisamment puissant pour les applications quotidiennes et capable d’exécuter des jeux exigeants comme Genshin Impact ou Fortnite sans surchauffe. De plus, il dispose d’une batterie de 4800 mAh qui offre une endurance toute la journée. Et une charge rapide de 150W qui permet de recharger complètement le téléphone en moins de 30 minutes. Le logiciel OxygenOS est également présent pour améliorer l’expérience utilisateur.

Au niveau de l’affichage, le OnePlus 10T dispose d’un bel écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cependant, le seul bémol est que la luminosité est légèrement inférieure par rapport à la concurrence.

Les capacités de photographie du téléphone ont pris un coup avec la disparition du partenariat Hasselblad et du téléobjectif. Du coup, les photos sont moins pertinentes, même si elles sont globalement correctes.

Dans l’ensemble, le OnePlus 10T est performant dans toutes les catégories. Avec un matériel interne solide, une grande autonomie de la batterie et un bel écran. Le seul inconvénient est la luminosité légèrement inférieure et les performances de l’appareil photo moins impressionnantes.

Verdict

Donc, voilà. N’hésitez pas à investir dans l’un de ces smartphones haut de gamme à un prix abordable. Faites-nous confiance : vous ne le regretterez pas ! En plus de leur prix abordable, ces smartphones haut de gamme offrent plusieurs fonctionnalités qui les distinguent des autres. Des configurations de caméra époustouflantes aux processeurs puissants, ces appareils sont conçus pour vous offrir une expérience haut de gamme sans le prix élevé. Ils sont également dotés d’une longue durée de vie de la batterie, de capacités de charge rapide et d’écrans impressionnants qui offrent une expérience visuelle immersive. Que vous soyez un joueur, un photographe ou un passionné des réseaux sociaux, ces smartphones sont là pour vous. Avec leurs fonctionnalités avancées et leur gamme de prix abordable, ils sont le choix parfait pour tous ceux qui cherchent à mettre à niveau leur smartphone sans trop payer.

