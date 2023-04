Le score de fonctionnement de MediaTek 5G SoC bat le Snapdragon 8 Gen2

Fabricant de puces taïwanais, MediaTek est l’une des plus grandes marques de puces au monde. À un moment donné, cette société prend la première place en tant que plus grande marque de puces mobiles au monde. Cependant, malgré toutes ses prouesses sur le marché mondial, il échoue dans le secteur phare. Qualcomm est depuis longtemps la première marque de téléphones mobiles Android en ce qui concerne le marché phare. Selon le célèbre blogueur technologique Weibo @DCS, le score AnTuTu de MediaTek Dimensity 9200+ dépasse 1,35 million de points. Cela indique que la puce surpasse son principal rival, Qualcomm Snapdragon 8 Gen2. Rappelons que le score AnTuTu du Snapdragon 8 Gen2 est d’environ 1,33 million de points.

Dimensity 9200+ est la puce la plus puissante de MediaTek

La puce 5G la plus puissante fabriquée par MediaTek à ce jour est cette puce. Il utilise le processus 4 nm de TSMC et possède un super noyau, trois gros noyaux et quatre petits noyaux. Le Cortex-A715 est une mise à jour du Cortex-A710 de l’année dernière, mais le Cortex-A510 dans le petit noyau reste intact. Il convient de noter que tous les cœurs de performance de MediaTek Dimensity 9200+ gèrent les programmes 64 bits uniquement. Plus de bande passante peut être prise en charge par 64 bits, ce qui augmente également l’efficacité de l’APP. L’architecture 64 bits multithread effectue la même tâche par rapport à l’architecture 32 bits, et la compression et la décompression ont des gains de 92 % et 80 %, respectivement.

De plus, Dimensity 9200+ intègre des technologies en ray tracing au niveau matériel et de rendu à débit variable, permettant les effets en ray tracing mobiles d’ombre douce, de réflexion miroir et de réfraction. iQOO Neo8 présentera cette puce au grand public. Il s’agit de la puce phare de MediaTek et son lancement est prévu au plus tôt en mai pour concurrencer le Snapdragon 8 Gen2 de Qualcomm. Après l’iQOO Neo8, il y aura certainement d’autres téléphones Android phares pour utiliser cette puce. Cependant, il reste à voir si cette puce sera ou non populaire comme les puces Snapdragon. Cependant, ce sera une bonne compétition et une bonne chose pour les téléphones Android s’il fonctionne bien.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine