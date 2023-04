Les marques de téléphones mobiles lanceront une grande vague d’appareils de haute qualité avec des capteurs téléobjectifs

L’une des sections les plus actives des marques de téléphones mobiles a récemment été le département des appareils photo. Le Motorola X40 200MP, le Xiaomi 12S Ultra 1 pouce et la série Huawei Mate50 avec technologie à ouverture variable ne sont que quelques-uns des nouveaux appareils qui arriveront sur le marché en 2022. Les marques de téléphones mobiles continueront très probablement à développer des caméras mobiles en 2023. Selon un récent rapport de China Mobile citant un blogueur technologique, le Sony IMX890 50MP n’est pas la seule solution téléobjectif avec un fond énorme et une lumière sombre. Ceci est basé sur les caméras de téléphones portables déjà disponibles sur le marché.

Les téléphones portables équipés de capteurs téléobjectif inonderont le marché

Selon la rumeur, les solutions de téléobjectif périscope avec un grand fond, de grands pixels et des pixels ultra-élevés pourraient être un kit standard sur les prochains modèles phares de nombreuses marques de téléphones mobiles. Ces marques pourraient ajouter le téléobjectif comme nouvelle façon d’améliorer la capacité d’imagerie des modèles phares. Bien sûr, ce sera une direction de croissance cruciale pour de nombreuses marques. D’autres rumeurs suggèrent que les producteurs pourraient utiliser le capteur HPX de Samsung pour fabriquer un téléobjectif. En octobre 2022, Samsung a sorti ce capteur. Sa configuration est comparable à celle de l’ancien HP3 de Samsung. La taille du capteur est de 1/1,4 pouce et la taille des pixels est de 0,56 m. Il a un maximum de 200 MP pour les photos. Il peut également produire immédiatement des images 50MP après avoir combiné quatre pixels.

De plus, le Samsung HPX peut atteindre des niveaux de lumière plus élevés la nuit, grâce à sa plus grande taille de pixel. Samsung HPX prend en charge l’enregistrement vidéo 8K 30 images. En raison du fait qu’il n’y a pas d’informations officielles concernant les mises à niveau de chaque marque, les fabricants de téléphones mobiles ne font que projeter comment ils ont l’intention d’utiliser le Samsung HPX pour développer des téléobjectifs. Cette voie de croissance sera très importante pour les marques mobiles, notamment Apple et Samsung.

