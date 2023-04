Meilleurs écouteurs antibruit 2023 – Les meilleurs choix abordables !

Les écouteurs True Wireless Stereo (TWS) sont fondamentalement un incontournable pour beaucoup. Après tout, écouter vos chansons préférées et prendre des appels en déplacement n’a jamais été aussi facile avec ces derniers. Cependant, trouver une paire des meilleurs écouteurs antibruit peut être intimidant, surtout lorsque vous ne voulez pas dépenser plus que nécessaire.

Oui, il y a des tonnes d’options là-bas. Mais vous ne pouvez pas simplement choisir n’importe quel bourgeon TWS et vous attendre à ce que la paire vous offre les meilleures performances globales. Au lieu de cela, vous devez prendre en compte plusieurs facteurs, notamment la durabilité, le confort, la qualité sonore et, surtout, les performances ANC.

Vous voulez des suggestions spécifiques? Vous voudriez consulter la liste des meilleurs Buds TWS antibruit ci-dessous!

OnePlus Nord Buds 2 – Meilleurs écouteurs antibruit globalement abordables

Je pense que les OnePlus Nord Buds 2 nécessitent une introduction. C’est le successeur des OnePlus Nord Buds, qui a été un choix incontournable pour beaucoup à la recherche d’écouteurs TWS bon marché. Mais avec les Nord Buds 2, OnePlus a repoussé les limites de la qualité des écouteurs extrêmement abordables.

Pour commencer, les écouteurs peuvent offrir jusqu’à 25 dB de suppression active du bruit. Grâce à cela, vous pouvez facilement vivre une expérience d’écoute musicale totalement immersive n’importe où et n’importe où. Les écouteurs présentent également le même design ancien que les Nord Buds, ce qui indique qu’ils seront aussi confortables que les originaux.

Même si les écouteurs sont incroyablement bon marché, OnePlus n’a pas lésiné sur la qualité de fabrication. Le Nord Buds 2 est livré avec un indice de protection IP55, qui vous permettra de traverser les jours de pluie et les entraînements en sueur.

Principales caractéristiques

Autonomie de la batterie : jusqu’à 36 heures

Codecs pris en charge : AAC et SBC

Version Bluetooth : 5.3

Classement IP : IP55

Anker Life P3 – Les meilleurs écouteurs antibruit pour les déplacements et les voyages

Si vous me le demandiez, je dirais qu’Anker fabrique certains des meilleurs écouteurs et casques sans fil du marché. Mais oui, si vous deviez faire une liste contenant le meilleur des meilleurs, vous ne pouvez pas tous les intégrer. Cependant, Anker Life P3 mérite sûrement une place sur cette liste.

Anker a intégré la suppression du bruit multimode dans le Life P3 pour vous garantir les meilleures performances ANC. Il synchronise la suppression du bruit en fonction de l’endroit où vous vous trouvez. Il existe des modes transport, extérieur et intérieur, qui sont conçus pour bloquer tous les bruits de fond irritants dans chaque environnement spécifique.

Vous ne serez pas non plus déçu des performances audio. Les Buds sont livrés avec des haut-parleurs composites de 11 mm, capables d’offrir un son percutant. De plus, les performances d’appel sont excellentes. Le Life P3 dispose de six microphones et d’un algorithme d’appel exclusif.

Principales caractéristiques

Autonomie de la batterie : jusqu’à 35 heures

Codecs pris en charge : AAC et SBC

Version Bluetooth : 5.0

Classement IP : IPX5

Huawei Freebuds 5i – Meilleurs écouteurs antibruit avec son haute résolution

Dernièrement, Huawei a amélioré le jeu des écouteurs. Des premiers écouteurs au design révolutionnaire à l’introduction des écouteurs TWS les plus innovants, Huawei a tout fait. Cependant, si vous recherchez une paire d’écouteurs bon marché offrant d’excellentes performances ANC, vous devriez envisager les Huawei FreeBuds 5i. Vous vous demandez ce qui le fait figurer parmi les meilleurs écouteurs antibruit ?

Tout d’abord, le Huawei FreeBuds 5i dispose de deux modes ANC. Vous pouvez en choisir un en tenant compte de l’environnement dans lequel vous vous trouvez. Et le fait que les FreeBuds 5i puissent annuler les sons atteignant 42 dB indique que les Buds excellent à vous offrir une expérience d’écoute audio immersive appropriée.

Mais ce n’est pas tout! Même s’il est abordable, il est livré avec des fonctionnalités premium. Par exemple, les écouteurs sont classés IP54 et prennent en charge la connectivité multipoint Bluetooth. Il a même un support HiFi avec le codec LDAC de Sony. Et n’oublions pas que vous pouvez obtenir jusqu’à 28 heures d’autonomie avec l’ANC activé ! En bref, Huawei FreeBuds 5i n’est rien de moins qu’une paire des meilleurs écouteurs sans fil bon marché.

Principales caractéristiques

Autonomie de la batterie : jusqu’à 28 heures

Codecs pris en charge : AAC, SBC et LDAC

Version Bluetooth : 5.2

Classement IP : IP54

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro – Meilleurs écouteurs HiFi ANC avec une longue durée de vie de la batterie

Vous n’aimez pas l’apparence des Huawei FreeBuds 5i ? Eh bien, vous cherchez peut-être quelque chose qui vient avec un design élégant. Dans ce cas, je pense que le Redmi Buds 4 Pro sera le bon choix pour vous.

À la base, il offre à peu près tout ce que les FreeBuds 5i offrent. Par exemple, le Redmi Buds 4 Pro prend en charge le codec audio LDAC, ce qui ouvre la porte à un son haute résolution. De plus, les performances ANC de ces Buds sont plutôt bonnes. Ils peuvent offrir jusqu’à 43 dB de suppression active du bruit.

Mais la chose où le Redmi Buds 4 Pro brille, c’est en termes de durée de vie de la batterie. Vous pouvez obtenir jusqu’à 9 heures d’autonomie avec les têtes avec une seule charge. Et lorsque vous combinez le boîtier, la durée de lecture totale sera de 36 heures. Dans l’ensemble, si vous recherchez les meilleurs écouteurs antibruit, vous ne serez pas déçu par les Redmi Buds 4 Pro.

Principales caractéristiques

Autonomie de la batterie : jusqu’à 36 heures

Codecs pris en charge : AAC, SBC et LDAC

Version Bluetooth : 5.2

Classement IP : IP54

Panasonic RZ-S500W – Les meilleurs écouteurs antibruit confortables

Vous n’avez peut-être pas entendu parler ou vu ces écouteurs sans fil de Panasonic. Et vous ne pouvez pas vous en vouloir. En ce qui concerne les meilleurs écouteurs sans fil, Panasonic n’est généralement pas le premier nom auquel pensent les audiophiles. Mais c’est certainement un excellent choix pour cette liste des meilleurs écouteurs antibruit.

Fondamentalement, le RZ-S500W a tout ce que vous voulez dans un bon écouteur sans fil, mais à un prix très abordable. Pour commencer, ils disposent d’une excellente technologie de suppression du bruit. Ainsi, vous pouvez jammer sur vos morceaux préférés avec un minimum de distractions.

Ensuite, les écouteurs ont deux microphones pour gérer tous vos besoins d’appels vocaux. La durée de vie de la batterie est également incroyable. En incluant le boîtier de charge, vous pouvez obtenir jusqu’à 19,5 heures d’utilisation. Et grâce à la fonction de charge rapide USB-C, les écouteurs peuvent vous offrir 70 minutes de lecture avec seulement 15 minutes de charge. Enfin, le RZ-S500W est fourni avec cinq embouts différents pour vous aider à trouver un ajustement confortable et sûr.

Principales caractéristiques

Autonomie de la batterie : jusqu’à 19,5 heures

Codecs pris en charge : AAC et SBC

Version Bluetooth : 5.0

Classement IP : IPX4

