Le Samsung Galaxy Z Flip 5 aura vraiment un très grand deuxième écran

Samsung est sur le point d’élargir sa gamme de téléphones pliables cette année avec le lancement de deux nouveaux modèles – le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5. Ces nouveaux appareils seront accompagnés d’importantes améliorations, notamment une charnière goutte d’eau qui permettra aux téléphones de replier sans laisser d’espace entre les deux côtés.

Samsung Galaxy Z Flip 5 pour recevoir un écran secondaire considérablement plus grand

Les rumeurs suggèrent que le Galaxy Z Flip 5 comportera un écran de couverture beaucoup plus grand que son prédécesseur. Le premier modèle Z Flip avait un petit écran de couverture de 1,1 pouce. Alors que les Z Flip 3 et Z Flip 4 ont porté la taille de l’écran de couverture à 1,9 pouces. Bien qu’il s’agisse d’une amélioration, l’écran de couverture n’était toujours pas très utilisable.

Des fuites récentes et des images conceptuelles suggèrent que l’écran de couverture du Z Flip 5 sera nettement plus grand que celui du Z Flip 4. La zone d’affichage à l’extérieur du Z Flip 5 couvrira autant d’espace que possible. Facilite l’exécution de tâches telles que la vérification des notifications et la réponse aux messages sans avoir à déplier le téléphone.

Il n’est pas encore clair si Samsung permettra aux utilisateurs d’utiliser des applications entières sur l’écran de couverture, comme cela peut être fait sur le Motorola RAZR. La taille exacte de l’écran de couverture est également incertaine. Bien que nous nous attendions à ce qu’il se situe entre 3 et 4 pouces. Ce sera une bonne nouvelle pour les fans de smartphones de ce design (form factor).

Quant à l’écran pliable principal, il n’y a aucune information indiquant s’il apportera des changements. Cependant, la charnière goutte d’eau réduira la visibilité du pli. D’autres rumeurs et fuites feront surface dans les mois à venir. Fournir une image plus claire des spécifications et des fonctionnalités du Z Flip 5. Alors restez à l’écoute pour plus de détails à ce sujet.

