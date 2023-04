Caractéristiques de l’appareil photo Vivo X100 Pro + inclinées – changements révolutionnaires

Vivo a récemment dévoilé la série Vivo X90 sur les marchés internationaux avec la sortie des Vivo X90 et X90 Pro. Ces appareils sont tout juste frais pour les marchés mondiaux, mais en ce qui concerne la Chine, ils sont sur le point de terminer quatre mois de disponibilité. Dans cet esprit, il semble que Vivo se prépare déjà pour la prochaine grande chose qui se présentera sous la forme de la série Vivo X100. Il est habituel que la gamme soit actualisée tous les six mois, cela dit, les premiers détails du Vivo X100 apparaissent. Aujourd’hui, nous avons quelques détails intéressants sur le Vivo X100 Pro+.

Le Vivo X100 Pro+ sera le successeur du Vivo X90 Pro+ qui est exclusif au marché chinois. Nous nous attendons à ce que le téléphone soit lancé vers juin-juillet de cette année, mais les premières fuites apparaissent déjà. Pour rendre les choses intéressantes, cette fuite tourne autour des spécifications de l’appareil photo Vivo X100 Pro+. La plupart des fans passionnés de la série Vivo X savent que l’accent est mis sur le département de la caméra.

Les spécifications de la caméra Vivo X100 Pro + ont été renseignées

Les caméras de la série Vivo X sont très attrayantes, et le prochain produit phare poursuivra cette tradition. Selon un nouveau rapport de TechGoing qui cite le pronostiqueur « Panda is Bald », le Vivo X100 Pro+ apportera des technologies innovantes. Selon la fuite, le produit phare du Vivo X100 apportera une ouverture variable. La fonction permettra à l’utilisateur de régler l’ouverture de la caméra principale pour contrôler la quantité d’entrée de lumière. Cette technologie a été adoptée par certaines marques il y a quelques années mais n’a pas repris. Maintenant, Vivo le ramène dans le but de rendre les choses différentes.

Le Vivo X100 Pro+ apportera également un objectif de surface de forme libre ultra large. En théorie, cela permettra des prises de vue plus larges et plus claires. Il y aura également une nouvelle fonctionnalité baptisée plate-forme micro-cloud portrait. Il s’agit d’un nouvel ensemble d’algorithmes qui fonctionneront pour produire des portraits de haute qualité avec une clarté supplémentaire et des détails riches. Vivo a introduit un ensemble de fonctionnalités logicielles intéressantes avec la série Vivo X90. Nous nous attendons à plus à venir et la marque continuera probablement à s’associer à l’optique ZEISS.

FAI Vivo V3

Plus sur les détails du Vivo X100 Pro +, la fuite indique l’utilisation d’une performance améliorée de la caméra à zoom. La caméra aura des ajustements supplémentaires pour s’améliorer dans des conditions de faible luminosité. Si vous avez été impressionné par les détails de la série X90, la prochaine gamme dépassera vos attentes. Selon le leakster, la série Vivo X100 servira à lancer le nouveau FAI Vivo V3. Cela peut également apporter des améliorations significatives au département caméra.

En plus de nous indiquer le but et les aspects clés de chaque caméra, la fuite ne précise pas les capteurs. Quoi qu’il en soit, nous nous attendons à ce que Vivo suive l’utilisation d’un appareil photo de 1 pouce pour le capteur principal. Il pourrait très bien s’agir du Sony IMX989.

Vivo X100 Pro + devrait conserver certaines des spécifications X90 Pro +

Si nous prenons le Vivo X90 Pro+ comme comparaison, nous nous attendons à ce que l’appareil impressionne avec un matériel convaincant. Le modèle de l’année dernière contient un appareil photo Sony IMX989 1″ de 50 MP, un ultra large Sony IMX589 de 48 MP, un capteur de portrait Sony IMX758 de 50 MP et un téléobjectif OmniVision OV64B40 de 64 MP avec un zoom numérique jusqu’à 100x. Le combiné contient un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution QHD +. Nous ne nous attendons pas à ce que le X100 Pro+ fasse des écarts majeurs dans ces spécifications. Une différence notable sera le chipset. Le nouveau produit phare restera probablement avec le nouveau Snapdragon 8 Gen 2. Le modèle de l’année dernière dispose d’une batterie de 4 700 mAh avec une charge de 80 W et une charge sans fil de 50 W.

Nous ne savons pas si ce Vivo X100 Pro+ atteindra les marchés internationaux. Mais nous sommes sûrs qu’un Vivo X100 régulier et un X100 Pro suivront. Pour l’instant, Vivo devrait lancer un nouvel ensemble de smartphones pliables, le Vivo X Fold2 et le X Flip devraient apparaître ce mois-ci.

