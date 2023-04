Changements majeurs dans l’enquête Steam : un nouveau GPU et une nouvelle langue, Windows 11 plante de manière spectaculaire

Qu’est-ce qui vient de se passer? La dernière enquête Steam a débarqué avec tellement de changements qu’on serait pardonné de penser qu’il s’agissait d’un poisson d’avril : une nouvelle carte graphique en tête de la section GPU, Windows 11 plante à près de 10 %, et l’anglais n’est plus la langue la plus populaire. .

Ce n’est qu’en novembre dernier que la GTX 1060 a perdu sa place de carte la plus populaire après cinq ans, remplacée par la GTX 1650. Mais ce produit Turing n’est plus au top. La RTX 3060, une carte qui a fait des gains massifs au cours des derniers mois, règne désormais en maître. Il est suivi des RTX 2060, GTX 1060 et RTX 3070.

En regardant les meilleurs interprètes de mars, le RTX 3060 est également en tête de cette section. À quelques exceptions près, Turing et Ampere dominent ici, tandis que les cartes Radeon RX 7900 XT et XTX d’AMD restent absentes de la liste principale des GPU.

La section du système d’exploitation est également différente de d’habitude. Windows 10 64 bits a vu sa part chuter régulièrement pendant des mois tandis que Windows 11 a gagné des utilisateurs, mais mars a inversé cette tendance de manière considérable : Windows 10 a augmenté de 11,62 % tandis que Windows 11 a chuté de -9,65 %.

Windows 11 a reçu une mise à jour qui a provoqué des connexions SSD et WiFi lentes, des écrans bleus de la mort et d’autres problèmes indésirables le mois dernier, mais cela se produit tout le temps et n’aurait pas amené autant de personnes à passer à son prédécesseur. Nous verrons la raison la plus probable plus tard.

Un autre changement important concerne la section des langues les plus populaires. Selon la dernière enquête, plus de la moitié des participants parlent désormais le chinois simplifié après un bond massif de 25,3 % – il n’a augmenté que de 2,47 % le mois précédent – tandis que l’anglais est tombé à la deuxième place avec une baisse de -12,44 %. La dernière fois que la langue asiatique était numéro un, c’était en 2020.

Il y a des augmentations plus notables dans d’autres catégories : les personnes avec six processeurs physiques ont augmenté de 12,36 %, celles avec des vitesses de processeur entre 2,7 GHz et 2,99 GHz ont bondi de près de 12 %, et les utilisateurs avec plus de 1 To de stockage ont augmenté de 18,9 %.

Alors, qu’y a-t-il derrière les grands changements ? Comme nous le soulignons toujours, l’enquête Steam est une fonctionnalité facultative pour les millions d’utilisateurs de la plate-forme, qui doivent cliquer sur l’invite pour s’inscrire. L’explication la plus probable est que plus de personnes ont participé en mars, peut-être parce que Valve a envoyé plus d’invites aux nouveaux utilisateurs. Quoi qu’il en soit, nous avons maintenant une nouvelle carte graphique supérieure dans le RTX 3060, ce qui pourrait amener les développeurs à augmenter les caractéristiques minimales/recommandées pour leurs jeux.

