Google a-t-il utilisé les données de ChatGPT pour former Bard ? Voici ce que Google a répondu

Les grandes entreprises technologiques n’ont jamais été aussi désireuses de développer un meilleur moteur de recherche ou chatbot. En fait, ils font actuellement tout ce qu’il faut pour freiner le ChatGPT et faire en sorte que les utilisateurs s’en éloignent. Certains des mastodontes ont même pris des décisions rapides et ont sauté à bord, leur permettant d’être non loin de l’offre d’OpenAI.

Un exemple de cela serait Bing Chat de Microsoft. Néanmoins, nombreux sont ceux qui peinent à rattraper leur retard. Et Google serait l’un d’entre eux. Oui, il a finalement lancé sa réponse au ChatGPT d’OpenAI le mois dernier, qui passe par Bard. Et juste après le début difficile, il a commencé à faire face à des accusations. Soi-disant, Google a utilisé les données de la technologie d’OpenAI pour développer son IA générative !

Google Bard accusé d’avoir utilisé la technologie de ChatGPT sans autorisation

Comme tout autre modèle d’IA générative, Google Bard est construit sur une combinaison de données de formation et de modèles d’apprentissage automatique. Désormais, en ce qui concerne les modèles de langage machine, Google a utilisé son modèle de langage pour les applications de dialogue (LaMDA). Mais c’est pour la syntaxe du chatbot. Pour les données de formation, il existe des tonnes de bibliothèques open-source et gratuites pour les chercheurs en IA.

Cependant, il y a de fortes chances que Google ne les ait pas parcourus. Autrement dit, les données du domaine public n’étaient probablement pas suffisantes pour proposer Bard. En fait, selon The Information, Google s’est appuyé sur les données ChatGPT qu’OpenAI a partagées publiquement via ShareGPT.

À la base, les données contiennent des réponses de ChatGPT, et sur le site Web, vous pouvez même partager les réponses du chatbot d’OpenAI. Et de telles accusations ne sortent pas de nulle part. Un chercheur de Google AI, Jacob Devlin, a quitté Google après avoir averti les principaux dirigeants que l’utilisation des données de ChatGPT violerait les conditions de service d’OpenAI.

Devlin, le même chercheur qui a quitté Google, travaille maintenant avec OpenAI. Et il s’inquiétait aussi des conséquences. Autrement dit, si Google exploitait les données de ChatGPT, Bard donnerait des réponses similaires à celles du chatbot d’OpenAI. Le rapport a également fait d’autres affirmations concernant.

Il indique que Google a ordonné à la division DeepMind de faire une collaboration avec l’équipe Brain. L’objectif principal de la collaboration était de démarrer avec une nouvelle initiative, connue sous le nom interne de « Gemini ».

La réponse de Google

Donc, ce sont de sérieuses accusations contre Google. Et, bien sûr, exploiter les données de ChatGPT sans prendre l’autorisation d’OpenAI ferait certainement face à des conséquences importantes pour Bard. Eh bien, Google a apporté une réponse.

Google a envoyé une déclaration à WinFuture à ce sujet. Selon lui, Bard n’a pas utilisé les données d’entraînement provenant de ChatGPT. Pour être exact, la déclaration dit quelque chose comme « Bard n’est pas formé sur les données de ShareGPT ou ChatGPT ». Plusieurs autres publications contactent également Google à ce sujet, mais peu reçoivent des réponses.

À vrai dire, Google marche actuellement sur une corde raide, entre absence de progrès et préoccupations éthiques. Google a même apparemment « bâclé » le lancement de Bard en avançant le calendrier de lancement. C’est du moins ce qu’a pensé l’employé de Google lorsque Bard a été pressé de concurrencer ChatGPT.

Auparavant, Business Insider avait rapporté que Sundar Pichai avait demandé aux employés de Google de prendre jusqu’à quatre heures supplémentaires pour aplanir les quelques problèmes de son propre concurrent ChatGPT.

Néanmoins, pour le moment, on ne sait toujours pas si Google a utilisé les données de ChatGPT pour former le barde. Il est possible que Google s’y soit fié avant le lancement de Bard. Même ainsi, il n’est pas clair si Bard fonctionne toujours sur l’une de ces données de formation. Mais jusqu’à présent, Google nie toutes les accusations qui lui parviennent.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine