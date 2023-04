En l’absence de voie facile pour remplacer les revenus d’Apple, Qualcomm peut-il à nouveau croître ?

Vue d’ensemble : l’activité mobile de Qualcomm a deux problèmes. Le premier est le trou géant de la taille d’Apple dans son flux de revenus qui se profile à l’horizon. Apple travaille sur son propre modem, qui remplacera celui qu’ils achètent actuellement chez Qualcomm. Cette entreprise vaut environ 9 milliards de dollars aujourd’hui (~ 20% des revenus de Qualcomm) et n’est pas facilement remplaçable. Ce qui conduit au deuxième problème. Apple gagne des parts sur presque tous les marchés. Ainsi, tout comme Qualcomm est sur le point de perdre son activité Apple, tous ses autres clients perdent des affaires au profit d’Apple, ce qui réduit le marché réparable de Qualcomm.

Comme nous l’avons noté dans un éditorial précédent, beaucoup de personnes dans la rue sont profondément ambivalentes à propos des actions de Qualcomm. Ils reconnaissent que la société a fait de bons progrès dans des domaines tels que les radiofréquences et l’automobile, mais trouvent le stock peu attrayant car les principaux produits mobiles de la société ne connaîtront pas de croissance significative de si tôt.

Qualcomm peut-il faire quelque chose pour résoudre ce problème avec son marché mobile, à part se diversifier sur de nouveaux marchés comme l’automobile ? Nous voyons deux voies possibles.

Note de l’éditeur:

L’auteur invité Jonathan Goldberg est le fondateur de D2D Advisory, une société de conseil multifonctionnelle. Jonathan a développé des stratégies de croissance et des alliances pour des entreprises des secteurs de la téléphonie mobile, des réseaux, des jeux et des logiciels.

Tout d’abord, rien ne garantit qu’Apple livrera effectivement son modem. Celles-ci sont difficiles à construire et diffèrent des autres puces avec lesquelles Apple a bien réussi. À noter qu’Apple travaille depuis encore plus longtemps sur une puce Wi-Fi/Bluetooth. C’est une puce beaucoup plus facile à concevoir, et même après une décennie, ils n’utilisent cette puce que dans l’Apple Watch, ce qui ressemble beaucoup à une expérience provisoire, voire à un prix de consolation. Le réseautage et les communications sont difficiles. Une recherche Google sur la configuration des haut-parleurs Apple HomePod le démontre très clairement – une toute petite gamme de produits dont les problèmes de réseau se sont tellement aggravés qu’Apple a dû se précipiter pour mettre à jour son logiciel.

Analyste Ming-Chi Kuo a un assez bon bilan en matière d’appel de changements de composants Apple, et sa prétention actuelle est qu’Apple commencera à utiliser son propre modem en 2024, mais uniquement pour un nouvel iPhone à bas prix. Nous ne savons pas si l’une ou l’autre de ces prédictions est correcte, mais si c’est vrai, la durée limitée du modem Apple semble indiquer un manque de confiance dans la version.

La version peut n’offrir qu’une couverture partielle (par exemple, une version antérieure de la 5G), ce qui aurait moins d’importance dans un téléphone moins cher. Alternativement, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles le modem Apple est assez gourmand en énergie, et donc peut-être qu’ils l’associent à un écran moins cher et moins gourmand en énergie. Ou peut-être que rien de tout cela n’est vrai et Apple lancera son modem partout.

Quoi qu’il en soit, espérer que votre concurrent échoue n’est pas une excellente stratégie.

Une autre approche serait que Qualcomm propose un produit bien meilleur que ce que Apple peut faire. Tant mieux qu’Apple devrait sacrifier l’expérience utilisateur de ses propres clients pour ne pas changer. Un produit moins cher ne suffirait pas, il faudrait qu’il soit sensiblement meilleur. Évidemment, ce serait difficile. Qualcomm a déjà parcouru un long chemin dans la conception d’un modem presque personnalisé pour Apple.

Cela étant dit, nous pensons qu’il existe une approche qui pourrait fonctionner. Qualcomm peut offrir plus qu’un modem à Apple, ils peuvent également proposer des produits RF, qu’Apple ne peut pas construire lui-même. Qualcomm produit toute la chaîne, et s’ils reliaient ces versions ensemble, ils pourraient théoriquement offrir une solution totale nettement meilleure qu’un modem Apple autonome avec des versions RF de Skyworks à Qorvo. Nous avons déjà parlé de ce genre de produit, c’est le Graal de RF.

Ce type de produit présente de sérieux défis techniques, ainsi que d’importants problèmes d’organisation (sur lesquels nous aurons plus à dire plus tard). Ce n’est pas quelque chose que Qualcomm pourrait mettre en place rapidement, et donc si ce n’est pas déjà en cours, ils devront s’y pencher pour essayer de reconquérir le socket sur la route.

Ces deux chemins semblent difficiles, mais il y a encore beaucoup de variables. Apple ne pourra peut-être pas gagner de part trop longtemps – nous ne parierions pas là-dessus, mais c’est possible. Alternativement, les autres fournisseurs de combinés cherchent des moyens de survivre et ont récemment lancé des téléphones plus chers. Il y a bientôt des téléphones à 2 000 $ sur le marché. Ils ne pourront pas dominer le marché de masse, mais ils nécessiteront du silicium plus cher de Qualcomm.

En termes simples, il n’y a pas de solutions faciles pour l’activité mobile de Qualcomm, mais ils ont encore beaucoup de poids technique et une position forte sur le reste du marché.



