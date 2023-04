Vous pouvez enfin utiliser le partage à proximité entre Android et Windows

Google a facilité le transfert de fichiers entre votre mobile et votre PC avec sa nouvelle application bêta de partage à proximité pour Windows. Cette fonctionnalité a été promise lors du CES 2022 et est maintenant disponible en téléchargement sur le site Web d’Android. Pour l’utiliser, votre ordinateur doit exécuter la version 64 bits de Windows 10 et plus. Et ne peut pas être alimenté par des processeurs ARM.

Partage à proximité : vous pouvez facilement partager des fichiers entre des appareils Android et des PC Windows

Vous devrez activer le WiFi et le Bluetooth de votre PC pour que la fonction fonctionne. Vous pouvez choisir qui peut voir votre appareil et vous envoyer des fichiers en sélectionnant le paramètre de visibilité de l’appareil. De plus, vous pouvez rendre votre PC visible à tout le monde, à vos contacts, à vos propres appareils uniquement ou à personne pour le moment.

Pour envoyer des fichiers de votre PC vers un téléphone Android, faites-les glisser ou déposez-les dans l’application Partage à proximité ou faites un clic droit dessus et choisissez l’option Partage à proximité. Si les deux appareils sont connectés à un compte Google commun, les transferts sont automatiquement acceptés même si l’écran du destinataire est éteint. Cependant, les deux appareils doivent être à moins de 16 pieds l’un de l’autre.

Google a publié le partage à proximité pour les États-Unis et la plupart des pays du monde, à quelques exceptions près. L’application bêta ne fonctionne actuellement qu’avec les téléphones et les tablettes Android. Mais, la société prévoit d’étendre sa compatibilité à travers son écosystème.

De plus, le partage à proximité pour Windows vous permet également de partager la connectivité Internet entre votre appareil mobile et votre PC. Cela indique que vous pouvez utiliser la connexion de données de votre téléphone pour accéder à Internet sur votre ordinateur. Sans avoir besoin d’un point d’accès Wi-Fi séparé. Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous vous trouvez dans une zone où la connectivité Internet est limitée ou si vous devez travailler sur votre PC lors de vos déplacements. Pour utiliser cette fonctionnalité, activez simplement l’option de partage Internet dans l’application Partage à proximité sur votre appareil mobile. Et connectez votre PC au réseau de votre téléphone.

