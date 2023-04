Steam ne fonctionnera pas sur votre PC s’il exécute l’une de ces versions de Windows

Il est indéniable que de plus en plus d’utilisateurs de PC passent à Microsoft Windows 11. Et il y a de nombreuses raisons derrière cela. Mais il y a encore une tonne d’utilisateurs qui utilisent Windows 7, 8 et 10. Eh bien, si vous êtes un joueur qui utilise toujours une machine avec Windows 7 ou 8, Steam a une mauvaise nouvelle pour vous.

Selon la dernière annonce, Steam interrompra la prise en charge de Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1 après cette année. Autrement dit, le changement aura bientôt lieu le 1er janvier 2024. Avant de commencer à blâmer Valve pour avoir pris cette décision, sachez simplement qu’il y a une bonne raison derrière cela.

Vous utilisez Steam sous Windows 7 ou 8 ? Il est temps pour une mise à niveau !

Valve a décidé de mettre fin au support de Steam sur Windows 7 et Windows 8 car la plateforme repose sur Google Chrome. Et au cas où vous ne le sauriez pas, Google n’offre plus de support pour Windows 7 et Windows 8. Ainsi, Valve ne voudrait pas que ses utilisateurs aient une mauvaise expérience à l’avenir.

C’est à peu près la raison pour laquelle Valve a décidé de mettre fin au support l’année prochaine. Cependant, la bonne nouvelle est que Steam aura un support complet sur Windows 10. Et le support pour cette version de Windows sera probablement là pendant longtemps. En fait, selon la propre enquête de Valve, plus de la moitié des utilisateurs utilisent Windows 10.

Sur cette note, si vous souhaitez mettre à jour votre PC vers Windows 10, vous devriez pouvoir le faire gratuitement. Mais pour certains utilisateurs, accéder à Windows 11 pourrait avoir plus de sens. Mais encore une fois, pour installer Windows 11, vous aurez besoin d’un PC relativement récent car le système d’exploitation a certaines restrictions matérielles. Quoi qu’il en soit, vous devriez mettre à jour votre PC d’ici cette année. Sinon, vous serez exclu de vos jeux Steam.

