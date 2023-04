Résumer les chats WhatsApp avec ChatGPT : 865 messages dans un paragraphe

WhatsApp est une application de messagerie populaire utilisée par de nombreuses personnes pour rester en contact avec des amis et des collègues. L’un des types les plus courants de groupes WhatsApp est celui des amis qui peuvent ne pas parler pendant une journée entière, mais qui envoient ensuite 700 messages en deux heures. Ces groupes peuvent être accablants, surtout pour ceux qui ont du travail ou d’autres obligations.

Résumez sans effort les discussions de groupe WhatsApp avec ChatGPT : dites adieu aux messages non lus

Certaines personnes gardent WhatsApp Web ouvert sur leur ordinateur tout au long de la journée. Alors que d’autres ne vérifient l’application que pendant les pauses de travail. Cela peut créer un fossé entre ceux qui discutent constamment et ceux qui sont plus isolés.

Pour aider à suivre la conversation, certaines personnes utilisent ChatGPT, un modèle de langage d’intelligence artificielle qui peut résumer les messages WhatsApp. Cela leur permet de rester à jour sans passer trop de temps à lire des centaines de messages.

Un des éditeurs du portail Xataka a testé cette méthode pour résumer 300 messages non lus et il le fait plutôt bien. ChatGPT l’a résumé en un paragraphe de 170 mots, ce qui est une bonne chose. De cette façon, nous pouvons gagner beaucoup de temps.

Alors que certains peuvent s’inquiéter de la confidentialité de leurs conversations partagées avec un modèle d’IA, de nombreuses personnes trouvent utile d’utiliser ChatGPT pour rester au courant de la conversation sans se sentir dépassés. Et avec la possibilité de supprimer les messages des comptes, il y a encore plus de contrôle sur les informations partagées.

En fin de compte, que vous utilisiez ChatGPT ou non, il est important de se rappeler que les conversations WhatsApp sont censées être amusantes et légères. Bien qu’ils ne soient pas toujours productifs, ils peuvent être un excellent moyen de rester en contact avec vos amis et vos proches.

Il convient également de noter que les groupes WhatsApp peuvent être une source de stress et de négativité. Surtout lorsque les gens les utilisent pour partager des sujets controversés ou qui divisent. Il est important de fixer des limites et de parler si une conversation devient inconfortable ou offensante. En fin de compte, WhatsApp n’est qu’un outil de communication. Et c’est à nous de l’utiliser d’une manière qui favorise les interactions positives et les connexions avec les autres.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine