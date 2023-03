La compression d’espace magique Flyme 10 peut économiser jusqu’à 30 Go d’espace supplémentaire

Pas plus tard qu’hier, la marque chinoise Meizu a officiellement lancé sa nouvelle série de téléphones mobiles phares, la série Meizu 20. Cette série comprend deux modèles, le Meizu 20 et le Meizu 20 Pro. Alors que la série Meizu 20 était le protagoniste de l’événement, ce n’était pas le seul appareil à l’événement. Meizu a également dévoilé son nouveau système Meizu Flyme 10. Le tout nouveau moteur d’IA de super-calcul OneMind 10.0, surnommé « rapide et stable », est intégré à Flyme 10. Les applications peuvent fonctionner pendant très longtemps, redémarrer rapidement et basculer entre elles. Lorsque la RAM est de 12 Go, jusqu’à 21 applications peuvent être exécutées et il n’y aura aucun problème. Ce nouveau système est également livré avec une compression spatiale magique qui est maintenant un point d’attraction.

Flyme 10 compression spatiale magique

Le stockage magique peut organiser automatiquement les fragments de stockage et simuler les vides pendant 48 mois d’utilisation. Malgré cela, les performances de lecture et d’écriture n’ont pas diminué et la plage est inférieure à 1%. Magic Space Compression, qui peut compresser les fichiers en double et les fichiers d’application sans perte, a simulé une utilisation pendant 30 mois sous 256 Go et 512 Go. Il peut économiser jusqu’à 15 Go et 30 Go d’espace de stockage respectivement.

Il existe également une modulation de fréquence MRG multi-piste économe en énergie. Dans le même scénario, la consommation d’énergie instantanée du processeur peut économiser jusqu’à 30 %. Enfin, il n’y a que 7 applications non désinstallables sur Flyme 10, y compris les appels, les SMs, la galerie, l’appareil photo, les paramètres, l’App Store et le navigateur. De plus, les calculs de mouvement au niveau de la nanoseconde peuvent réduire efficacement la gigue de trame anormale, et la proportion de trames bloquées est réduite de 78 %. La planification des ressources VIP réduit de 50 % le taux de perte de trames d’utilisation quotidienne. Le mode vitesse de jeu réduit le nombre de freezes perçus de 97 %. Les normes de test de stabilité ont été multipliées par 10 et le système a passé le certificat cinq étoiles de fluidité de 48 mois de Thiel Labs.

En termes simples, le Flyme 10 a beaucoup à offrir aux utilisateurs de Meizu. Au fur et à mesure que le téléphone mobile arrivera sur le marché, nous aurons plus d’informations sur le système.

