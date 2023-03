Les T. rex et les vélociraptors avaient des « lèvres », selon une nouvelle étude

Les paléontologues ont montré que le tyrannosaure et le vélociraptor, la gueule fermée, ne montraient pas les dents. Ils étaient en fait recouverts d’écailles labiales, comme les varans et autres lézards.

Illustration d’un T. Rex avec des écailles à lèvres mangeant un edmontosaurus. Crédit : Crédit : Mark P. Witton

Tyrannosaurus, Velociraptor et d’autres dinosaures théropodes emblématiques, principalement des bipèdes carnivores, avaient des « lèvres », ou plutôt des écailles de lèvres qui couvraient complètement leurs dents. En termes simples, lorsque la bouche était fermée, ces reptiles n’avaient pas un « sourire éblouissant » avec des dizaines de grandes dents pointues exposées à l’air libre, comme c’est le cas, par exemple, chez les crocodiles modernes. Ce détail change complètement l’apparence de ces dinosaures dans l’imaginaire collectif, en particulier le T. rex, qui a toujours été représenté en mettant en valeur les mâchoires proéminentes et menaçantes. En fait, sa tête ressemblait plus à celle d’un « lézard », comme celle d’un dragon de Komodo.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Université de Toronto – Mississauga (Canada) et du Dinosaur Evolution Research Center de l’Université de Jilin (Chine), qui ont étroitement collaboré pour déterminer que les dinosaures théropodes avaient des écailles à lèvres avec des collègues du Département d’écologie et d’évolution Biologie à l’Université de Toronto, à l’Université de Portsmouth (Royaume-Uni) et dans d’autres institutions. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Robert Reisz, professeur au Département de biologie de l’Université canadienne, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé l’usure des dents de diverses espèces de dinosaures théropodes, en la comparant à celle de reptiles modernes équipés et sans écailles labiales, comme iguanes, alligators, varans et autres.

Crédit : Science / Reisz et al.

De l’analyse des données, l’équipe de paléontologues n’a pas observé chez les théropodes l’usure caractéristique que l’on observe chez les crocodiles, qui ont leurs dents constamment exposées à l’air libre, sans couverture. Par l’investigation histologique de l’émail, il est en effet relativement simple pour les experts de comprendre si l’usure des dents est liée à des événements survenus au cours de la vie ou à des conséquences après la mort, comme l’impact d’agents extérieurs. Lorsque les dents sont couvertes, l’émail reste hydraté grâce à la salive. Les résultats de l’enquête suggèrent que le T. rex et d’autres dinosaures avaient des gencives et d’autres tissus mous – tels que de fines écailles à lèvres – pour protéger leurs dents. En bref, pas de sourire à pleines dents effrayant. « Chez les crocodiles, l’émail est épais et reste hydraté car ils vivent dans l’eau. Même ainsi, les dents de crocodile portent des marques de fissures et de dommages sur leur surface externe. Ce n’est pas le cas pour les théropodes », a déclaré le Dr Kirstin Brink, paléontologue des vertébrés, à Nature. « Les dents des théropodes ne sont recouvertes que d’une fine couche d’émail, ce qui indique que ces dinosaures avaient probablement des lèvres pour protéger leurs dents et étaient couverts de salive lorsque leur bouche était fermée », a-t-il ajouté.

Crédit : Mark P. Witton

Jusqu’à présent, les chercheurs pensaient que ces dinosaures avaient leurs dents exposées à l’air libre pour deux raisons : leur grande taille et le fait qu’ils sont étroitement apparentés aux crocodiliens modernes, qui forment ensemble le groupe des archosauromorphes. Les scientifiques ont souligné que les anciens crocodiliens avaient également des dents couvertes, semblables à celles des dinosaures, tandis que les espèces modernes ont développé la caractéristique des dents externes. « S’ils avaient raison, le T. rex n’aurait pas eu un sourire à pleines dents comme on le voit souvent dans les films et l’art, mais plutôt un sourire gommeux », a déclaré le paléontologue de l’Université d’Édimbourg, le Dr Steve Brusatte, à Gizmodo, qui n’a pas participé au étude. « Il y a eu beaucoup de discussions sur ce problème de lèvres de tyrannosaure ces dernières années et je pense que cette étude représente un bon cas », a-t-il ajouté.

Malgré ces lèvres, les dinosaures n’étaient pas capables de les serrer et de les contrôler comme le font les mammifères, car ils n’avaient pas les muscles nécessaires. Les détails de la recherche « La reconstruction faciale des dinosaures théropodes et l’importance des tissus mous en paléobiologie » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Science.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :