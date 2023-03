Contourner rapidement Google FRP Lock sur Xiaomi, Redmi et Poco

Le verrou FRP de Google est une fonction de sécurité qui empêche l’accès non autorisé aux appareils Android après une réinitialisation d’usine. Les utilisateurs peuvent toutefois oublier les informations d’identification de leur compte Google ou rencontrer des difficultés pour accéder à leurs appareils. Cet article explique comment Contournement Xiaomi FRP et comment contourner le verrouillage de Google sur différents smartphones utilisant des outils logiciels et des méthodes simples, ainsi que des garanties pour garantir un processus sûr et légal et assurer.

Qu’est-ce que le contournement FRP et pouvons-nous le contourner ?

Qu’est-ce que Google FRP ? FRP Bypass est un protocole de sécurité utilisé par les appareils Android pour empêcher tout accès indésirable après une réinitialisation d’usine. Pour maintenir la sécurité de l’appareil, il vérifie le compte Google précédemment synchronisé. Malheureusement, les utilisateurs peuvent oublier les informations d’identification de leur compte, ce qui entraîne des difficultés d’accès à l’appareil. Bien qu’il soit possible de contourner le verrou FRP à l’aide de divers outils Web, il est essentiel de le faire uniquement via des outils authentiques et sûrs, Android Screen Unlocker est votre meilleure option en 2023.

À faire avant de contourner FRP sur Xiaomi, Redmi, Poco et Samsung (tous les téléphones Android)

Quelques choses que vous devez faire avant de contourner FRP

1) Chargez votre batterie à au moins 50 % pour éviter que votre téléphone ne s’éteigne de manière inattendue.

2) Assurez une connexion Internet solide et stable pour assurer un processus de contournement FRP fluide.

3) Insérez une carte SIM fonctionnelle avant de démarrer le processus.

4) Notez que le contournement du verrou FRP peut entraîner la suppression complète des données, donc sauvegardez les fichiers importants avant de continuer.

Comment contourner FRP Google Lock sur Xiaomi/Redmi/Poco et Samsung ?

Il existe plusieurs façons comment contourner Xiaomi et Redmi FRP sur les appareils Android et comment contourner le verrouillage Google FRP sur n’importe quelle tablette Android, une de ces méthodes consiste à utiliser Tenorshare 4uKey pour Android. Ce logiciel peut déverrouiller votre téléphone et récupérer vos données, quelle que soit la raison pour laquelle votre appareil Android est verrouillé. Avec Tenorshare 4uKey pour Android, vous pouvez contourner le verrou Google FRP rapidement et facilement en quelques minutes.

Comment contourner FRP sur Xiaomi/Redmi/Samsung sans mot de passe avec l’outil FRP (Simple)



Contourner frp sans clavier Google sur Xiaomi et Redmi est maintenant très facile, avec l’aide de l’outil FRP extrêmement convivial, le Tenorshare 4uKey pour Android, il vous permet de contourner facilement le verrou FRP en quelques minutes seulement, il est compatible avec plus de 6000+ Appareils Android et prend en charge presque toutes les versions Android, y compris la dernière Android 13.



Si vous rencontrez des problèmes avec la vérification de compte Google sur votre appareil Samsung et que vous devez supprimer le compte sans mot de passe, Tenorshare 4uKey pour Android peut vous aider. Ce logiciel a un taux de réussite élevé dans la résolution de tels problèmes.



Il peut exécuter les fonctions suivantes pour vous aider à contourner le verrou FRP sur votre appareil :



1) Il vous permet de contrôler entièrement votre appareil sans aucune limitation.

2) Il prend en charge presque toutes les versions Android, même le dernier Android 13, il prend également en charge Xiaomi Redmi et Samsung Galaxy Note 10 plus le contournement FRP.

3) Il vous permet également de supprimer votre compte Google sans mot de passe sur Windows et Mac.

Vous pouvez utiliser les étapes suivantes pour contourner le verrou FRP sur votre appareil



Une fois que vous avez téléchargé et installé 4uKey pour Android sur votre ordinateur, connectez votre appareil à votre PC à l’aide d’un câble et lancez le programme depuis votre bureau. Cliquez sur « Supprimer Google Lock (FRP) » une fois votre appareil connecté. Après avoir vérifié les informations de votre appareil, vous serez invité à sélectionner la version d’Android actuellement installée sur votre téléphone. Cliquez sur « Démarrer » pour continuer. Sur votre appareil, revenez au tout premier écran de bienvenue en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton Retour de la page Vérifier. Ensuite, accédez au menu de diagnostic caché en appuyant sur Appel d’urgence et en composant le #0#. Cliquez sur « Suivant » sur 4uKey pour Android et le processus FRP commencera immédiatement. Au cours du processus, vous recevrez une invite pour activer le débogage USB. Suivez les instructions et attendez que 4uKey pour Android termine la suppression du verrou FRP sur votre téléphone.

Comment contourner FRP sur Xiaomi sans outil FRP (complexe)

Le contournement de FRP sur Xiaomi ou Redmi sans FRP ne nécessite aucun logiciel tiers, mais cela peut être complexe et n’est pas du tout convivial. Voyons comment contourner le compte Xiaomi et Redmi Google.

Les étapes pour contourner FRP sur Xiaomi sans outils FRP sont les suivantes :



1) Connectez-vous au WiFi et accédez à la page d’accueil Se connecter au réseau

2) Ajoutez un réseau en entrant le SSID, appuyez longuement et sélectionnez Gmail dans le menu Télécharger

3) Accédez aux paramètres supplémentaires à partir du panneau de notification, sélectionnez Aide et commentaires

4) Recherchez « Supprimer ou désactiver des applications sur Android »

5) Activez le menu d’accessibilité à partir des paramètres de l’application

6) Ouvrez les informations sur l’application, accédez à Accessibilité et activez le raccourci du menu d’accessibilité

7) Désactivez la configuration Android et les services Google Play à partir des informations sur l’application

8) Forcer l’arrêt de la configuration Android et des services Google Play

9) Revenez à l’écran Se connecter au réseau et activez les services Google Play

10) Effectuez les étapes initiales pour accéder à l’écran d’accueil de l’appareil.

Conseils bonus

1.Comment contourner la vérification du compte Google après une réinitialisation sans PC ?

La réponse à comment contourner la vérification de compte google après réinitialisation sans pc

C’est très simple, si vous avez réinitialisé votre smartphone Android et que vous ne parvenez pas à terminer la configuration initiale en raison de la vérification du compte Google, il existe plusieurs façons de contourner ce problème sans utiliser d’ordinateur. Parmi celles-ci figurent l’application de contournement FRP, l’application de gestion de compte Google et l’application de création de raccourcis rapides.

2.Comment contourner tout verrouillage d’écran Android sans mot de passe ?

Avez-vous des difficultés à déverrouiller le mot de passe de verrouillage de l’écran de votre téléphone Android ? Ne t’inquiète pas! Tenorshare Android Unlocker est là pour vous sauver la journée ! Il peut supprimer rapidement et facilement tous les formats de verrouillage d’écran de la plupart des appareils Android. De plus, il prend également en charge le déverrouillage des anciens modèles Samsung tels que Note 3, Note 4 et Galaxy S5. Aucune connaissance professionnelle requise, quelques étapes simples et le tour est joué !

3.Pouvez-vous contourner le FRP après la réinitialisation d’usine ?

Il existe plusieurs façons de contourner la protection contre les réinitialisations d’usine (FRP) après une réinitialisation d’usine, selon l’appareil et la version d’Android. Une façon consiste à utiliser la méthode « Connexion au compte Google », où vous entrez les détails du compte Google précédent utilisé sur l’appareil. Une autre option consiste à utiliser un outil ou un logiciel de contournement, tel que l’outil Samsung FRP Bypass ou Tenorshare 4uKey pour Android.

CONCLUSION



Pour résumer, cet article explique principalement comment contourner le verrouillage Xiaomi et Redmi FRP, alors qu’il existe plusieurs façons de contourner FRP après une réinitialisation d’usine, Tenorshare 4uKey pour Android se distingue comme l’alternative la plus fiable et la plus réussie. Son interface conviviale et sa compatibilité avec de nombreux appareils Android permettent aux utilisateurs de supprimer rapidement et simplement tout type de verrouillage d’écran et de surmonter les FRP .

