Le téléphone mobile Redmi avec 1 To de stockage se vend moins de 400 $

Lors de la conférence Redmi Spring New Product Event d’hier, Xiaomi a lancé le Redmi Note 12 Turbo. Il s’agit du premier téléphone mobile équipé de la nouvelle puce Snapdragon 7+ de 2e génération. Il a un prix de départ de 1999 yuans et la prévente est actuellement en cours. Les premières ventes officielles de cet appareil auront lieu le 31 mars à 10h00. Selon Xiaomi, le premier groupe d’acheteurs bénéficiera gratuitement d’un an de réparation d’écran.

Le Redmi Note 12 Turbo est disponible en trois couleurs dont l’argent, le noir et le bleu. En termes de prix, il existe une version 8 Go + 256 Go qui se vend 1999 yuans (290 $). Il existe également deux modèles de 12 Go de RAM avec 256 Go et 512 Go de stockage qui se vendent respectivement 2099 yuans (305 $) et 2199 yuans (320 $). De plus, il existe également l’option de stockage haut de gamme 16 Go de RAM + 1 To qui se vend pour seulement 2599 (377 $). Cet appareil devrait être l’appareil le moins cher avec jusqu’à 1 To de stockage interne.

Redmi Note 12 Turbo Édition Harry Potter

En plus du Redmi Note 12 Turbo, la société a également publié le Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition. La différence entre les deux versions est juste la conception arrière. L’édition Harry Potter est livrée avec un logo spécial à l’arrière et avec les mots « Harry Potter » élégamment gravés en haut à droite de l’arrière. Le prix de départ de l’édition Redmi Note 12 Turbo Harry Potter est de 2399 yuans (348 $). Cependant, cela concerne la version 12 Go + 256 Go.

Le coffret cadeau personnalisé prend en charge les cicatrices de foudre, les vifs d’or, les cerfs… des éléments classiques. Il adopte un relief 3D en platine et le motif magique brille sur le corps. Il est également livré avec des épingles de carte de station 9¾ intégrées, des instructions de carte du maraudeur, des thèmes personnalisés et des étuis de téléphone portable personnalisés…

Ventes mondiales de la série Redmi Note

Le Redmi Note 11 est le seul téléphone mobile chinois parmi les dix premières livraisons mondiales en 2022. Selon Lu Weibing, le directeur général de Redmi qui a pris la parole lors de l’événement, les ventes de téléphones mobiles de la série Redmi Note ont atteint 320 millions dans le monde.

Plus de 280 millions de combinés de la série Redmi Note auront été vendus dans le monde d’ici mai 2022. Les ventes mondiales totales de la série Xiaomi Redmi Note dépasseront 300 millions d’unités d’ici octobre 2022. La série Redmi Note a vendu 20 millions d’unités supplémentaires en seulement 5 mois. . Il a également des ventes mensuelles moyennes de 4 millions d’unités, en mars 2023. À partir de ce mois-ci, les ventes mondiales totales de la série atteindront 320 millions d’unités.

Au début de la série, l’entreprise ne lançait que deux modèles par an. Le modèle du premier semestre se concentre sur la performance. Cependant, le modèle du second semestre se concentre sur l’expérience. Le téléphone de la série Redmi Note le plus puissant à ce jour serait le Redmi Note 12 Turbo.

Caractéristiques du Redmi Note 12 Turbo

Le premier téléphone mobile Redmi Note 12 Turbo est doté d’une puissante puce Snapdragon 7+ de 2e génération ainsi que d’une puce auto-développée. Cet appareil adopte également un écran FHD + AMOLED ultra-fin à quatre bords étroits qui prend en charge la gradation PWM haute fréquence à 920 Hz. La société promet 48 mois d’utilisation à long terme sans brouillage. Ce téléphone mobile prend également en charge l’appareil photo Snapshot, OIS, Xiaomi Imaging Brain 2.0, etc. En plus du Snapdragon 7+ Gen 2, cet appareil utilise également MIUI 14 en plus d’Android 13.

Le téléphone Redmi Note 12 Turbo prend en charge jusqu’à 16 Go de mémoire LPDDR5 et 1 To d’espace de stockage UFS 3.1. Le téléphone dispose d’un écran direct FHD + AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une résolution de 2 400 x 1080 pixels, HDR adaptatif, HDR10 +, Dolby Vision, gradation PWM 1920 Hz et luminosité de 1000 nits. Le téléphone Redmi Note 12 Turbo est doté d’un capteur de caméra principal arrière de 64 MP, d’un objectif ultra grand angle de 8 MP et d’un objectif macro de 2 MP, ainsi que d’une caméra selfie de 16 MP orientée vers l’avant. Le téléphone mesure 161,11 x 74,95 x 7,99 mm et pèse 181 grammes.

Les autres caractéristiques comprennent Dolby Atmos, des haut-parleurs stéréo, la reconnaissance d’empreintes digitales du bouton d’alimentation latéral, un moteur à axe x, une télécommande infrarouge et un son de haute qualité. Les options de connectivité incluent 5G, 4G LTE, Wi-Fi bi-bande, Bluetooth, GPS, NFC et un port USB Type-C pour le chargement. Sous le capot, il y a une énorme batterie de 5000 mAh qui prend en charge une charge rapide de 67W.

