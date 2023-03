Les IA génératives comme ChatGPT pourraient affecter 300 millions d’emplois à temps plein

Une patate chaude : L’essor des IA génératives telles que ChatGPT semble devoir révolutionner de nombreux secteurs, mais comme pour tout type d’automatisation, cela se fait au prix d’emplois. Selon une étude de la banque Goldman Sachs, ces systèmes pourraient remplacer un quart des tâches de travail aux États-Unis et en Europe, soit l’équivalent de 300 millions d’emplois.

Il y a beaucoup d’enthousiasme autour des utilisations potentielles de l’IA générative. De Microsoft à Meta, les entreprises se précipitent pour intégrer ces systèmes dans leurs services. Ils exposent également de nombreuses personnes au risque d’être licenciées, le personnel administratif et les avocats étant les plus susceptibles d’être remplacés.

La prédiction de Goldman Sachs selon laquelle ChatGPT pourrait affecter 300 millions d’emplois est sombre. La banque offre cependant de bonnes nouvelles, affirmant que les IA génératives provoqueraient un boom de la productivité qui pourrait augmenter le produit intérieur brut mondial annuel de 7 % sur une période de 10 ans.

Il est peu probable qu’une augmentation du GDP apaise toutes les personnes que ChatGPT met au chômage, bien sûr. Goldman Sachs admet que la technologie pourrait provoquer des « perturbations importantes » dans les grandes économies. Joseph Briggs et Devesh Kodnani, les auteurs de l’article, affirment que près des deux tiers des emplois aux États-Unis et en Europe sont exposés à un certain degré d’automatisation de l’IA.

À l’échelle mondiale, 18 % du travail pourrait être automatisé par l’IA, les pays développés étant plus touchés que les marchés émergents.

Une partie plus optimiste du rapport prédit qu’environ 63% de la main-d’œuvre américaine verra 25% à 50% de sa charge de travail devenir automatisée et probablement continuer à occuper son poste. Le travail effectué par les IA génératives pourrait leur donner plus de temps pour se concentrer sur des tâches plus productives, comme chercher un autre emploi où elles sont moins susceptibles d’être licenciées. Le document indique que ceux qui travaillent dans des emplois physiques ou extérieurs tels que la construction et la maintenance ne seront probablement pas touchés par l’IA générative, bien qu’ils soient menacés par d’autres formes d’automatisation.

Environ 7 % des travailleurs occupant des emplois où l’IA générative pourrait effectuer au moins la moitié de leurs tâches quotidiennes sont vulnérables au remplacement.

« Bien que l’impact de l’IA dépendra en fin de compte de sa capacité et de son calendrier d’adoption, cette estimation met en évidence l’énorme potentiel économique de l’IA générative si elle tient ses promesses », a déclaré Goldman Sachs.

OpenAI, le créateur de ChatGPT, pense que l’IA générative pourrait avoir un impact sur encore plus d’emplois que ne le prédit Goldman Sachs. Il a écrit dans un article que 80% de la main-d’œuvre américaine pouvait voir au moins 10% de ses tâches effectuées par ces systèmes.

En plus des pertes d’emplois, des organisations telles qu’Europol et le National Cyber ​​​​Security Centre (NCSC) du Royaume-Uni ont mis en garde contre les applications criminelles présentées par les IA génératives, de l’écriture de logiciels malveillants à la création de campagnes de phishing de masse.

