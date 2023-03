Jupiter Rock : l’édition limitée du OnePlus 11 est arrivée !

OnePlus 11 Jupiter Rock Limited Edition est lancé aujourd’hui et juste avant son lancement, nous avons eu un aperçu de son design. Le smartphone possède une caractéristique exceptionnelle, une texture naturelle qui offre une expérience tactile unique à ses utilisateurs. La société a publié aujourd’hui des photos officielles du smartphone avant son lancement en Chine.

La Jupiter Rock Edition se distingue par son matériau de roche microcristalline volumétrique. C’est la première fois qu’une marque utilise un matériau de roche microcristalline dans son smartphone pour fournir une texture semblable à celle de la roche.

L’utilisation de la texture naturelle offre une expérience tactile unique différente des dos en verre ou en métal habituels.]

Caractéristiques

Le OnePlus 11 Jupiter Rock Limited Edition est vraiment une centrale électrique en ce qui concerne ses spécifications. Il est équipé du dernier chipset Snapdragon 8 Gen 2, de 16 Go de RAM et d’une généreuse mémoire intégrée de 512 Go. Ce smartphone est également livré avec une batterie remarquable de 5000 mAh qui prend en charge la charge rapide SuperVOOC de 100 W, ce qui le rend idéal pour les utilisateurs qui sont toujours en déplacement.

Pour les passionnés de photographie, Jupiter Rock Edition dispose d’une configuration à trois caméras avec des capteurs d’image ultra-larges de 50MP, 32MP et 48MP. Ces capteurs s’engagent à fournir des photos de haute qualité – nous examinerons cela en profondeur dans notre test. De plus, le clip d’origine du téléphone pour la carte SIM ajoute à la sensation premium de l’appareil en édition limitée.

Prix

Le OnePlus 11 Jupiter Rock Limited Edition devrait être plus cher que la version standard. OnePlus 11 est disponible à un prix de 710 $ et nous devrions nous attendre à ce que cette nouvelle édition coûte environ 800 $. La conception unique et l’utilisation de matériaux rares justifient le prix plus élevé. Le nouveau style et le nouveau matériau en font un article de luxe pour ceux qui apprécient le design raffiné.

Les fans de OnePlus attendent avec impatience le lancement du Jupiter Rock et louent son design sur les réseaux sociaux.

Reste à savoir dans quelle mesure le smartphone se comportera sur le marché. Compte tenu des antécédents de OnePlus, il peut être un succès auprès des utilisateurs de smartphones axés sur le design.

