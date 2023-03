Confirmation de la date de lancement et du matériel de construction du OnePlus 11 Special Edition

Il y a quelques jours, nous avons fait un reportage concernant une édition spéciale du OnePlus 11 qui arrive bientôt. Au moment du rapport, nous ne connaissions pas la date de lancement de cet appareil. Nous ne connaissions pas non plus le matériau unique que cette édition spéciale utilisera. Tout ce que nous savions, c’est que le matériau de construction n’avait jamais été utilisé dans l’industrie auparavant et que chaque unité serait unique. Aujourd’hui, OnePlus a publié un teaser officiel qui révèle le matériau de construction, la date de lancement ainsi que le nom de cet appareil. D’après l’affiche (en chinois), le nom de cet appareil se traduit approximativement par OnePlus 11 Jupiter Rock Limited Edition. Cet appareil sera lancé le 29 mars et utilisera un matériau de roche microcristalline 3D.

La roche microcristalline 3D n’a jamais été utilisée dans l’ensemble du secteur de la téléphonie mobile auparavant. Cela vient du président de OnePlus Chine, Li Jie Ce matériel est introduit pour la première fois dans le domaine de la téléphonie mobile 3C avec le OnePlus 11 Jupiter Rock Limited Edition. Cela indique qu’il s’agit d’un nouveau matériau. Vous devez créer une nouvelle ligne de production 0 à 1 si vous souhaitez la produire en masse pour les téléphones mobiles.

OnePlus 11 Jupiter Rock Limited Edition est unique pour tous les utilisateurs

En raison de la grande difficulté de manipulation du matériau, un nouveau processus et une nouvelle ligne de sortie sont utilisés. Cela fait que l’efficacité de production de ce matériau n’est que de 1/4 de celle du verre et que son rendement n’est que de 50% du verre. Encore une fois, OnePlus a créé de manière unique 9 processus principaux, y compris le «grainage naturel», pour que ce matériau réponde aux exigences du produit. C’est aussi l’assurance de répondre au besoin de cette édition unique qu’est la beauté.

Chaque pièce de la couverture arrière est 100% personnalisée, selon Li Jie. Cela indique que deux unités n’ont pas le même dos. Li Jie ajoute que « tout cela n’est que pour consacrer ce téléphone mobile unique en édition limitée à chacun de vous ».

Le OnePlus 11 Jupiter Rock Limited Edition devrait avoir les mêmes spécifications que le OnePlus 11 de base. Cela comprend un écran flexible OLED de 6,7 pouces avec une résolution de 3216 x 1440. L’appareil sera également livré avec une triple caméra arrière (50MP principal appareil photo + téléobjectif 32MP + super grand angle 48MP). De plus, il y aura une énorme batterie de 5000 mAh prenant en charge une charge filaire de 100 W.

