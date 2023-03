L’appareil photo du Samsung Galaxy S23 plante après avoir utilisé le zoom 30x

Le président de la communauté Samsung a reconnu aujourd’hui que le Galaxy S23 qui exécute le système d’exploitation OneUI 5.1 a un défaut. Ce défaut provoque le blocage de l’application appareil photo après l’utilisation du zoom 30x. La division logicielle de Samsung a confirmé que les points d’action asynchrones qui se produisent lors du changement rapide d’appareil photo sont à l’origine de ce problème. À l’heure actuelle, l’entreprise travaille déjà sur un correctif interne. En fait, il y a des rapports que le correctif est actuellement en test. De toutes les indications, cette mise à jour sera disponible pour les utilisateurs en avril.

Samsung a officiellement refusé de dire quel patch a causé le problème de plantage de l’appareil photo. Cependant, il a affirmé que le bug serait corrigé dans la mise à jour du mois à venir.

Samsung dit qu’il corrigera complètement le bug du modem Exynos le mois prochain

Il y a quelques jours, 18 failles dans les modems Samsung ont été récemment découvertes. Les nouvelles failles ont été repérées par l’équipe de sécurité de Google Project Zero. Pour le moment, Samsung affirme avoir un correctif pour 5 des 6 défauts du correctif. La société révèle également que pour la sixième faille, elle publiera un correctif en avril. Il pourrait s’agir du même défaut qui affecte le zoom de l’appareil photo Galaxy S23.

Le responsable de la communauté Samsung avait ce qui suit à dire (traduction approximative):

Bonjour à tous, nous sympathisons avec les préoccupations des utilisateurs concernant les vulnérabilités. Samsung prend la sécurité des utilisateurs très au sérieux. Sur les six vulnérabilités actuellement confirmées comme affectant les appareils Galaxy, cinq ont été corrigées dans le patch de mars et une le sera dans le patch d’avril. Comme toujours, nous souhaitons que les utilisateurs mettent à jour leurs appareils pour garantir le plus haut niveau de protection.

Lancement du modem Samsung Exynos 5300

Selon SAMMOBILE, Samsung a dévoilé aujourd’hui l’Exynos 5300. Il s’agit du premier modèle d’une nouvelle génération. des modems Exynos susceptibles d’être utilisés dans la série Pixel 8 de Google. Selon le rapport, Samsung utilise sa technologie 4 nm pour cette puce, qui est plus économe en énergie que sa génération précédente. Ce modem a une latence assez faible et prend en charge les technologies FR1, FR2 et EN-DC. Il peut également fournir des vitesses de téléchargement et de téléchargement maximales allant jusqu’à 10 Gbps et 3,87 Gbps, respectivement.

Exynos 5300 prend également en charge les réseaux 5G en dessous de 60 Hz et les ondes millimétriques en modes SA et NSA. L’Exynos 5300 peut se connecter aux chipsets de téléphones portables via PCIe et prend en charge des vitesses de téléchargement et de téléchargement maximales allant jusqu’à 3 Gbps et 422 Mbps, respectivement, en mode LTE. Samsung ne précise pas si la fonction double carte ou double veille est prise en charge par ce modem.

