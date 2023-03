Les problèmes d’affichage de l’iPhone 15 conduisent Apple à abandonner le BOE pour l’instant

Le fabricant chinois BOE n’aurait pas été en mesure de résoudre les problèmes rencontrés lors de la fabrication de l’écran de l’iPhone 15, Apple retirant les commandes de la société pour le moment.

Le problème concerne la découpe Dynamic Island pour la caméra frontale et la technologie Face ID, et constitue un revers pour le plan d’Apple visant à réduire sa dépendance à Samsung…

Arrière-plan

Apple aime avoir plusieurs fournisseurs pour les composants clés, à la fois pour réduire les risques de la chaîne d’approvisionnement et pour lui donner un plus grand pouvoir de négociation. Pour l’écran de l’iPhone 15, Apple avait prévu d’ajouter le BOE chinois dans le mix, aux côtés de Samsung et LG.

L’île dynamique a déjà remplacé l’encoche dans les modèles d’iPhone 14 Pro, mais comme nos rendus exclusifs l’ont révélé, les quatre modèles d’iPhone 15 obtiennent la découpe la plus lisse cette année.

Problèmes d’affichage de l’iPhone 15 de BOE

Plus tôt ce mois-ci, nous avons appris que BOE avait des problèmes avec la découpe lors des premiers cycles de production – en particulier des fuites de lumière autour de la fente. Des rendements faibles et irréguliers signifiaient que l’entreprise semblait peu susceptible de passer à la production de masse.

Le site coréen TheElec a maintenant rapporté qu’Apple avait retiré les commandes d’affichage de l’iPhone 15 de BOE pour le moment, Samsung prenant le relais.

Samsung Display commencera à fabriquer des panneaux OLED pour la série iPhone 15 en mai, un mois plus tôt que prévu initialement, a appris TheElec. En effet, BOE, qui a reçu la commande d’Apple pour fabriquer des panneaux OLED pour le modèle standard d’iPhone 15, est confronté à des problèmes de production, ont indiqué des sources. […] BOE est confronté à des problèmes de fuite de lumière autour du trou et a raté l’occasion de devenir l’un des premiers fournisseurs des panneaux d’affichage du trou. Cependant, on dit que la société fait des progrès dans la résolution du problème, donc même si elle ne recevra aucune commande pour les cycles de production initiaux de pré-lancement, elle pourrait bien être ramenée à bord pour des cycles ultérieurs.

