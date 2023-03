Les iPhones ont-ils vraiment plus de valeur que les téléphones Android ?

Selon un rapport de BankMyCell, le téléphone mobile le plus apprécié est un iPhone. Elle tire ses conclusions d’une enquête qui révèle que le taux de dépréciation des appareils Android d’ici 2021 et 2022 est bien supérieur à celui d’un iPhone. En fait, il dépasse un iPhone de plus de deux fois. Ce rapport affirme qu’un téléphone mobile Android se déprécie plus rapidement qu’un iPhone. Malgré les « mauvaises » valeurs d’Android, il est encore meilleur que les années précédentes.

Selon les données réelles, l’iPhone a baissé de 13,83 % la première année. Cependant, les téléphones Android se sont dégradés de 32,06 %. Au cours de l’année iPhone, l’iPhone s’est déprécié de 13,57 % tandis que le téléphone Android s’est déprécié de 35,14 %. La quatrième année, la dépréciation des iPhones est de 20,50 %, contre 34,44 % pour les téléphones Android. Il a été constaté que l’iPhone se dévalue beaucoup plus lentement que les appareils Android au cours des deux premières années.

Cependant, est-ce vraiment une comparaison juste? Je pense qu’il est temps d’arrêter de comparer « les téléphones Android et les iPhones ». C’est parce qu’il s’agit d’une comparaison partielle. Par exemple, si l’enquête considérait un iPhone, elle testait un téléphone d’Apple. Cependant, lorsque l’enquête indique « Téléphone Android », quelle marque a-t-elle interrogée ? Vous conviendrez avec moi que toutes les marques Android n’ont pas la même durabilité. Ainsi, le taux d’amortissement même avec Android variera considérablement.

Matériel

Pour comprendre pourquoi les iPhones conservent leur valeur, vous devez évoquer la pratique d’auto-développement matériel d’Apple. Cela a été systématiquement utilisé depuis la création de l’iPhone. Apple est une marque de téléphonie mobile bien connue avec une voix puissante dans la chaîne d’approvisionnement et des capacités de R&D exceptionnelles. Ainsi, si le matériel est le fléau de la valeur de l’iPhone, de nombreuses grandes marques Android ont également leur propre matériel développé. Ces puces fonctionnent de manière optimale, une autre raison pour laquelle comparer les iPhones avec les téléphones Android est une farce.

Steve Jobs a abandonné l’ancien design (comme un bar) au début de la création de l’iPhone. Il a plutôt adopté un écran tactile complet et a créé un système d’exploitation mobile appelé iOS pour l’écran tactile. Avec la sortie de l’iPhone, Apple a marqué le début d’une nouvelle ère de téléphones mobiles dans le monde. À l’époque, l’entreprise devait concurrencer fortement Nokia.

Mais, il est clair que cela ne suffira pas pour que l’iPhone ait un impact aussi énorme à l’avenir. L’iPhone n’a pas officiellement ouvert la voie à l’hégémonie des téléphones portables haut de gamme jusqu’à ce qu’Apple remplace la puce Samsung S5L8900 de l’iPhone d’origine par une puce de série A auto-développée.

Focus technique Apple

Comme on peut le voir dans toute son histoire, Apple a mis l’accent sur la technologie. En 2008, il a payé 278 millions de dollars pour acquérir PA Semi, une entreprise qui conçoit des micropuces. Après avoir lancé son propre processeur (utilisant auparavant celui de Samsung), il a acheté le fournisseur de puces mobiles Intrinsity pour 121 millions de dollars américains en avril 2010 et Siri pour 200 millions de dollars le même mois.

Il a lancé les services d’empreintes digitales après avoir acheté AuthenTec pour 356 millions de dollars en juillet 2012. Apple a créé son propre service de carte en 2012 après avoir acquis Placebase, Poly9, C3, Locationary, BroadMap, HopStop, Embark, etc. out les atouts pour lancer son propre GPU.

En revanche, Android à cette époque était encore à l’ère préhistorique face à l’essor de l’iPhone. La voix des modèles Android dans la chaîne d’approvisionnement est beaucoup moins puissante que celle d’Apple, de sorte que de nombreux fabricants de téléphones Android ont été ridiculisés par les internautes pour avoir assemblé des machines pour la chaîne d’approvisionnement en amont.

Contrairement au système iOS, Android est open source. Cela permet à n’importe quel appareil d’utiliser le système, ce qui rend injuste la comparaison entre iOS et Android. Dans l’écosystème Android, il existe une grande différence dans les spécifications des différents modèles.

iOS ne sert que les iPhones

Le matériel iPhone permettra à Apple iOS de fonctionner plus efficacement et d’offrir une meilleure expérience utilisateur s’il sert uniquement ses propres appareils. Les appareils Android ne peuvent pas rivaliser avec l’iPhone en termes d’expérience utilisateur et de positionnement de la marque en raison des premiers problèmes de développement d’Android tels que le retard et la lenteur.

De plus, Apple suit une stratégie de haute qualité et évite d’utiliser les stratégies utilisées par la majorité des fabricants de téléphones mobiles Android. Il prolonge la durée de vie de l’iPhone en ne publiant qu’une seule série par an.

En plus du matériel de haute qualité de l’iPhone, Apple a également renforcé sa prise en charge de ses appareils. Apple propose de bons services de suivi pour les anciens modèles, notamment en termes de support système. Par exemple, l’iPhone 6s de 2015 peut encore être mis à jour vers la version iOS 15, et le support dure depuis six ans. De cette façon, les modèles d’iPhone précédents peuvent servir de modèles d’entrée de gamme pour cibler le marché bas de gamme tandis que les nouveaux modèles d’iPhone sont destinés aux utilisateurs haut de gamme.

Le fait que l’iPhone continue d’offrir une expérience après-vente de haute qualité malgré la mondialisation est ce qui compte le plus. L’iPhone semble avoir la fidélité des utilisateurs la plus forte, ce qui est lié à la douve écologique bien conçue d’Apple. Afin d’éviter une situation où un produit de téléphonie mobile se bat seul, Apple a ouvert la voie en apportant des changements. Elle a été la première entreprise à créer son propre écosystème logiciel et à synchroniser le système d’exploitation et la logique d’interaction sur l’ensemble de ses produits.

Les utilisateurs sont susceptibles d’acheter l’Apple Watch, les AirPods Pro, les modèles MacBook et d’autres articles faisant partie de l’écosystème Apple une fois qu’ils ont acheté un iPhone. Les clients peuvent bénéficier de l’expérience d’utilisation 1+1 supérieure à 2 ou même supérieure à 3.

Conclusion

Apple a une écologie qui attire les utilisateurs. C’est comme un « système familial proche » et cela n’a rien à voir avec la valeur. Une fois dans la « famille », il est difficile de partir. Cela n’indique pas que les iPhones sont plus précieux ou durables que les téléphones Android. Cela dépend simplement du téléphone mobile Android pris en compte. En raison de l’énorme croissance du camp Android au cours des deux dernières années, plusieurs fabricants de téléphones portables ont commencé à concourir à un niveau élevé et ont connu un certain succès.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine