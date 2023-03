Huawei P60 Pro et Mate X3 débarqueront en Europe le 9 mai

Hier, Huawei a organisé un grand événement en Chine où il a dévoilé un ensemble de nouveaux produits. Parmi eux, nous avons eu les projecteurs sur la série Huawei P60 et le Huawei Mate X3. Les deux téléphones de la série P60 perpétuent l’héritage de Huawei sur le territoire phare. Malgré tout ce que l’entreprise doit s’adapter, les smartphones doivent prouver que l’entreprise dispose encore de certaines des meilleures technologies au monde. Bien qu’ils manquent de 5G, leurs caméras sont là pour défier les fleurons de 2023. En ce qui concerne le Huawei Mate X3, continue le voyage de la marque dans le segment pliable. Ces appareils devraient entrer en compétition en Europe à partir du 9 mai.

Huawei P60 Pro et Mate X3 pour commencer leur voyage en Europe

Nous devons dire qu’il est difficile pour Huawei d’être compétitif sur les marchés mondiaux. Cependant, il semble que la société trouve un moyen de réduire l’écart entre les versions chinoises et mondiales. Le Huawei P60 Pro et le Huawei Mate X3 seront dévoilés en Allemagne le 9 mai. Ils devront affronter les séries Samsung Galaxy S23, iPhone 14 Pro et Samsung Galaxy Z Fold4. Malgré le manque de connectivité 5G, on peut dire que ces appareils ont suffisamment de matériel pour faire leurs preuves dans le segment phare.

On peut affirmer que les téléphones Huawei ne sont pas si pertinents en raison du manque de services Google Play. Oui, c’est un must pour la plupart des consommateurs internationaux. Cependant, il n’est pas si difficile de contourner cela et de charger GMS sur ces téléphones. Le manque de 5G peut encore être un coup dur pour certains utilisateurs, mais il y a toujours une autre partie qui pensera que la 4G LTE est plus que suffisante.

Outre le Huawei P60 Pro et le Mate X3, la marque proposera également les écouteurs Watch Ultimate et FreeBuds 5 TWS. Il n’y a aucun mot sur le lancement de la vanille P60, ou d’autres appareils Huawei lancés hier en Chine. Les détails concernant le prix de ces appareils seront probablement révélés dans les prochaines semaines.

