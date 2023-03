OnePlus Nord CE 3 Lite et Nord Buds 2 seront lancés le 4 avril

Après de multiples fuites, OnePlus a décidé de confirmer officiellement la date de lancement du OnePlus Nord CE 3 Lite. Apparemment, l’appareil sera le premier d’un lot de nouveaux smartphones de la série Nord. ça ne viendra pas tout seul ! Nous ne savons pas s’il y aura plus de téléphones OnePlus Nord, mais nous savons que la marque présentera également les nouveaux OnePlus Nord Buds 2 à cette date. Il y aura une diffusion en ligne pour la révélation et elle aura lieu le mardi 4 avril à 19h00 IST.

OnePlus Nord CE 3 Lite est disponible dans un coloris fantaisie « Pastel Lime »

Selon la société, elle organisera son « Plus grand que nature – un événement de lancement OnePlus Nord » en Inde au cours des premiers jours d’avril. Au cours de l’événement, la société présentera le nouveau OnePlus Nord CE 3 Lite et les OnePlus Nord Buds 2. La société a décidé de créer le battage médiatique pour le nouveau smartphone en taquinant son coloris Pastel Lime. Nous devons convenir que ce ton de couleur est plutôt unique, et le plus proche que nous ayons vu était le Realme GT Neo2 dans son édition Racing.

Le OnePlus Nord CE 3 Lite est l’appareil le plus bas de la famille Nord 3. L’appareil sera assis sous un OnePlus Nord 3 vanille et son OnePlus Nord CE 3 « rentable ». Contrairement à ces deux appareils, on ne sait pas grand-chose sur les spécifications du Lite. Le Nord 3 standard est un OnePlus Ace 2V rebadgé. Cela indique qu’il sera doté du SoC MediaTek Dimensity 9000. Le CE 3, quant à lui, apportera le Qualcomm Snapdragon 782G. Le Nord 3 aura une performance de type phare. Pendant ce temps, le CE 3 sera un milieu de gamme supérieur. Le OnePlus Nord CE 3 Lite, évidemment, relèvera de ces deux téléphones.

Selon les fuites récentes, le CE 3 Lite apportera l’ancien Snapdragon 695, un écran LCD de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution FHD+. Le téléphone apportera également 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Il embarquera un appareil photo principal de 108 MP avec deux capteurs décoratifs de 2 MP. Il tirera son énergie d’une batterie de 5 000 mAh avec OxygenOS 13.

Écouteurs OnePlus 2

Nous nous attendons à voir OnePlus taquiner les spécifications OnePlus Nord CE 3 Lite la semaine prochaine. Quant aux OnePlus Buds 2, le nouvel appareil a exactement le même design que son prédécesseur. Par conséquent, nous nous attendons à ce que les mises à niveau soient en dessous. Malheureusement, OnePlus manque l’occasion de vendre une édition Pastel Lime des OnePlus Buds 2. Les bourgeons TWS se vendront en noir et blanc, tout comme son prédécesseur. S’il y a un coloris Pastel Lime caché, il est gardé secret.

La marque fera probablement sa campagne marketing dans les prochains jours.

