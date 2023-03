WhatsApp travaille sur de courts messages vidéo pour les utilisateurs d’iPhone

La plate-forme de messagerie populaire WhatsApp offre actuellement plusieurs façons de communiquer au-delà du texte, comme des images, des vidéos et même des appels. Cependant, WhatsApp travaille actuellement sur une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d’iPhone d’envoyer de courts messages vidéo à d’autres personnes.

La messagerie vidéo sur WhatsApp fonctionnera comme sur Telegram

WABetaInfo a trouvé la nouvelle option cachée dans une version bêta de WhatsApp pour iPhone. La fonctionnalité n’est pas encore disponible pour les utilisateurs, même ceux avec la version bêta installée, ce qui suggère que WhatsApp travaille toujours dessus. Mais WABetaInfo a pu l’activer pour vérifier son fonctionnement. Essentiellement, cela fonctionne à peu près de la même manière que les courts messages vidéo de Telegram.

L’envoi de messages vidéo sur WhatsApp sera aussi simple que l’envoi de messages audio. Les utilisateurs peuvent simplement appuyer sur un bouton et le maintenir enfoncé pour enregistrer une vidéo d’une durée maximale de 60 secondes. Une fois la vidéo envoyée, elle est affichée dans le chat dans un format circulaire et joue automatiquement. Un autre détail intéressant est que ces courts messages vidéo sont cryptés de bout en bout et ne peuvent être ni enregistrés ni transférés, mais les captures d’écran sont autorisées.

La fonctionnalité aidera certainement les utilisateurs à mieux s’exprimer, surtout lorsqu’ils veulent montrer très rapidement quelque chose d’important avec l’appareil photo. Malheureusement, on ne sait pas quand WhatsApp prévoit de mettre de courts messages vidéo à la disposition de tous.

Plus tôt cette semaine, WhatsApp a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience de chat de groupe sur sa plateforme. Avec sa dernière mise à jour, la populaire application de messagerie instantanée permet désormais aux administrateurs de décider qui peut rejoindre un groupe. De plus, il est devenu plus facile de vérifier quels groupes vous avez en commun avec d’autres contacts.

WhatsApp a également commencé à déployer un support vocal pour publier des mises à jour de statut. La plate-forme a également travaillé sur une nouvelle fonctionnalité Expiring Groups pour des occasions spécifiques. En plus des groupes expirants, WhatsApp a également testé une nouvelle option permettant aux utilisateurs de modifier les messages envoyés, similaire à Telegram et iMessage.

WhatsApp est disponible gratuitement sur l’App Store. Il nécessite un iPhone exécutant iOS 12 ou une version ultérieure.

