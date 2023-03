Vous pouvez maintenant basculer entre les appareils Xiaomi, Oppo et Vivo très facilement

Basculer entre différentes marques de téléphones Android peut être un problème, mais Xiaomi, Oppo et Vivo ont pris des mesures pour en faire une expérience plus transparente. Les trois sociétés ont signé un accord pour permettre des transferts de données plus fluides entre leurs téléphones. Cela inclut le transfert de données d’applications tierces. En plus du transfert déjà disponible des données système telles que les contacts et les photos. Ceci est particulièrement important pour les utilisateurs chinois qui n’ont pas accès à la fonction de sauvegarde de Google. Ce qui inclut des outils tels que Google Drive, Contacts et Photos.

Basculer entre les appareils Xiaomi, Oppo et Vivo est désormais une expérience facile pour les utilisateurs

Bien que cette fonctionnalité soit actuellement limitée à la Chine, elle pourrait être bénéfique pour les utilisateurs du monde entier. La sauvegarde et l’obtention de données d’applications tierces peuvent être un défi sur les téléphones Android. Surtout si les applications n’utilisent pas Google Drive. Cette nouvelle fonction pourrait permettre aux utilisateurs de basculer plus facilement entre différentes marques de téléphones Android. Sans perdre leurs données.

Ce travail entre les marques mobiles n’est pas nouveau. Il y a quelques années, Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme, Samsung et d’autres ont formé une alliance. Pour faire un partage de fichiers local facile, rapide et plus fluide. Cela a permis aux utilisateurs d’utiliser des méthodes de partage de marque telles que Oppo Share, Mi Share et Vivo Share. Comme alternative au partage à proximité de Google. De plus, il y a plusieurs années, Huawei, Oppo, Vivo et Xiaomi se sont associés. Pour permettre aux développeurs de télécharger des applications sur tous leurs stores en même temps. Cela était particulièrement utile pour le marché chinois, où le Play Store n’était pas disponible.

Dans l’ensemble, il est bon de voir des marques mobiles travailler ensemble pour faciliter les choses pour les utilisateurs. Alors que cette nouvelle fonction n’est actuellement disponible qu’en Chine. Il est possible qu’il soit disponible sur les marchés mondiaux à l’avenir. En attendant, les utilisateurs en Chine peuvent profiter d’une expérience plus fluide lors du basculement entre différentes marques de téléphones Android.